Opera pro Android přizpůsobila úvodní stránku Mistrovství světa ve fotbale

Opera (viz press.opera.com) oficiálně představila rozsáhlou aktualizaci svého prohlížeče pro operační systém Android. Reaguje tím na blížící se největší fotbalový turnaj planety. Nová verze přináší nejen dynamický redesign uživatelského rozhraní, ale především specializované fotbalové centrum navržené tak, aby eliminovalo potřebu neustálého přepínání mezi vícero sportovními aplikacemi. Rozhodnutí integrovat fotbalové funkce přímo do jádra prohlížeče přitom opírá Opera o data z vlastního rozsáhlého průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 77 tisíc uživatelů ze 190 zemí. Celých 86 % respondentů potvrdilo záměr turnaj aktivně sledovat.
Vzhledem k tomu, že se letošní šampionát koná na americkém kontinentu, budou muset fanoušci v Evropě, Africe a Asii čelit výrazným časovým posunům. Průzkum ukázal, že 87 % dotázaných je připraveno kvůli přenosům ponocovat po půlnoci. Pro případy, kdy fanoušci nebudou moci sledovat přímý přenos, nabízí Opera řešení v podobě okamžitého informačního servisu. „Tím, že fotbalovým fanouškům poskytujeme okamžitý přístup k živým výsledkům spolu s promyšlenějším designem, zajišťujeme, že jsou od akce vzdáleni vždy jen na jedno klepnutí – a to i tehdy, když nemohou zápas sledovat naživo,“ uvedl Tim Lesnik, produktový manažer divize Opera Mobile.
Srdcem nové aktualizace je každopádně dedikovaný fotbalový hub, který pokryje všech 104 zápasů, v nichž se utká 48 národních týmů. Uživatelé v něm najdou:
- Live Scores Carousel: Pás s reálnými výsledky hned na úvodní obrazovce.
- Detailní statistiky: Informace o sestavách, průběhu zápasu a historických bilancích (head-to-head) po rozkliknutí utkání.
- Okamžité notifikace: Možnost navolit si oblíbené týmy a dostávat upozornění na start zápasu, góly či červené karty.
- Zpravodajství poháněné AI: Zpravodajský kanál, který se na základě umělé inteligence postupně adaptuje na preference konkrétního uživatele.
Kromě sportovních funkcí ale prošla proměnou i samotná domovská stránka Opery. Vývojáři vsadili na minimalizaci tření mezi otevřením aplikace a samotným vyhledáváním. Ikony rychlé volby nyní nabízejí nové tvary (kruhové, čtvercové či zaoblené), přibyl widget s aktuálním počasím a přímé zkratky pro spuštění privátního režimu nebo dedikovaného AI módu.
Nové fotbalové funkce a vizuální úpravy jsou dostupného od dnešního dne v aplikaci Opera pro Android a rovněž v odlehčené verzi Opera Mini.