OnePlus láká na neznámou novinku. Představit by ji mělo ještě dnes

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešní den by měl zdánlivě patřit pouze Samsungu. Avšak svou troškou do mlýna hodlá přispět také OnePlus, což naznačuje informace na oficiálním Twitter účtu firmy. Zde výrobce zveřejnil krátký teaser, na němž můžeme vidět prozatím neznámé zařízení. Zdá se, že by mohlo mít dva velké a oddělené displeje, avšak zřejmě jen s minimálním prostorem mezi sebou. Nepůjde tak o typický produkt s ohebným displejem.

OnePlus o zařízení mlčí a je otázkou, zda se dočkáme finálního produktu, nebo pouze odhalení konceptu, se kterým OnePlus pracuje. Více informací bychom dle výrobce měli znát již dnes v 16:00, kdy dojde k odhalení či zveřejnění podrobnějších informací.