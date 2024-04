OnePlus Pad Go lze už předobjednat i u nás, ovšem stále nevíme, kolik bude stát

Fotografie: OnePlus

OnePlus sice představilo OnePlus Pad Go už v říjnu loňského roku, jenže v Evropě jej lze předobjednat až nyní, jak se můžete dozvědět přímo na oficiálních stránkách výrobce, kde lze složit zálohu 30 eur, načež byste měli dostat blíže nespecifikovanou slevu. Pikantní ovšem je, že OnePlus se stále nepochlubilo s tím, kolik konkrétně tablet bude stát, i když už při představení se mluvilo asi o 6,5 tisících korunách i s daní.

Zařízení každopádně nabídne 11,35" IPS panel s jemným rozlišením 2 408 × 1 720 pixelů a poměrem stran 7:5. Potěší 90Hz obnovovací frekvence. Na těle tabletu jsou pak hned čtyři reproduktory s podporou Dolby Atmos. Dodejme, že jas displeje dosahuje 400 nitů. Pod kapotou je připraven MediaTek Helio G99, se kterým spolupracuje 8GB RAM. V případě interní paměti budete moci volit mezi 128 a 256 GB. Nechybí ale slot pro paměťovou kartu.

Na zádech i nad displejem jsou 8megapixelové snímače. O přísun energie se stará baterie s kapacitou 8 000 mAh a podporou 33W drátového nabíjení. Jak dodává gsmarena.com, cena tabletu každopádně bude definitivně oznámena 23. dubna, pak budou ti, co složili zálohu, vyzváni k doplacení zbývající částky, a to nejpozději do 26. dubna.