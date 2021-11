OnePlus 10 a Pixel 6a se blíží, Samsung postaví továrnu v Texasu – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus 10 se blíží a uniklé informace ukazují na drastickou změnu designu. Dále se podíváme na novinky od Motoroly a ukážeme si, kde Samsung buduje novou obří továrnu na procesory. Vítejte u mNews.

První informace o OnePlus 10

V první polovině příštího roku bychom se měli dočkat nových vlajkových modelů OnePlus 10. To znamená, že se na internetu objevují první neoficiální rendery, které ukazují na výraznou změnu designu. Především u fotomodulu na zádech, který tak trochu připomíná vlajkové Samsungy. Vedle vzhledu se odhalují také specifikace modelu Pro. Vyjmenuju 6,7" OLED displej se 120Hz frekvencí, 12 GB RAM a očekávaný čipset Snapdragon 8 Gen1. Na oficiální představení si ale ještě delší dobu počkáme.

Moto G31 a G41 s OLED displejem

Do nižší střední třídy míří dvě novinky s logem Motoroly. Lákají přitom na 6,4" OLED displej s Full HD+ rozlišením. Čipsetem je dostatečný MediaTek Helio G85 a 4/6 GB RAM je rovněž slušný základ. Určitě pak potěší baterie s kapacitou 5 0 00 mAh. Model G41 ji pak nabije rychlostí 30 W, zatímco slabší G31 pouze 10 W. Další rozdíl mezi telefony je ve foťácích. Oba sice mají 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, ale lepší výsledky z hlavního snímače rozhodně nabídne G41 se 48 Mpx a dokonce optickou stabilizací. Levnější z mobilů by měl vyjít na zhruba 5 tisíc korun, za G41 zaplatíte přibližně 6,5 tisíc Kč.

Google Pixel 6a se blíží

Představení modelů Pixel 6 již máme za sebou, logicky tak přichází řada na kompaktnější a dostupnější verzi, která se bude pravděpodobně jmenovat 6a. Úniky hovoří o nasazení 6,2" OLED displeje. Čipsetem bude buď nový Tensor přímo od Googlu, nebo Snapdragon 778G. Zatím to také vypadá, že by mohlo jít o první model s přídomkem „a“, který přijde o 3,5mm jack. Samozřejmě se nabízí otázka, zda by vám dnes ještě vůbec chyběl.

Samsung plánuje továrnu na polovodiče

Dle The Wall Street Journal má Samsung v plánu vybudovat novou továrnu na polovodiče. Investice vyjde na 17 miliard dolarů, což je zhruba 385 miliard korun. Jako lokaci pro vybudování výrobny o rozloze 500 hektarů si údajně Samsung vybral americký Texas, konkrétně město Taylor. Pokud se informace potvrdí a vše proběhne dle plánu, s výrobou čipů by továrna měla začít v roce 2024.

Celosvětový nedostatek polovodičů je problém, který se evidentně sám jen tak nevyřeší. Čekání na otevření nových továren se může značně protáhnout, navíc není jisté, kam se oproti tomu posune poptávka. Jsem vážně zvědavý, co pro nás doba „po-covidová“ chystá.