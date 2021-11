Chystá Google kompaktní telefon? V přípravě je Pixel 6a

Fotografie: Google

Google v minulém měsíci představil své vlajkové modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Dle 91mobiles.com však nezanevře ani na dostupnější model s přídomkem „a“. Zatím poslední takový zástupce – Pixel 5a – dorazil letos v létě a již nyní se hovoří o jeho nástupci. Ten by totiž mohl oslovit všechny, kteří hledají o něco menší telefon, který by dnešní optikou bylo možné nazvat kompaktním. Možný Pixel 6a by měl být vybaven OLED panelem s úhlopříčkou 6,2".

Vás ale přeci jen zajímají rozměry celého telefonu, že? Výška má být 152,2 milimetrů, což je již citelný rozdíl ve srovnání se 158,6 milimetry u Pixelu 6. Šířka se má zastavit na hodnotě 71,8 milimetrů (74,8 milimetrů má Pixel 6) a tloušťka má být 8,7 milimetrů (8,9 milimetrů u Pixelu 6). Ohledně procesoru má být buď opět nasazen Google Tensor jako u zbylých modelů, nebo velmi solidní Snapdragon 778G od Qualcommu. Interní paměť pojme 128 GB a v případě RAM se hovoří o 6/8 GB.

V další výbavě se má objevit 50megapixelový hlavní fotoaparát Samsung ISOCELL GN1. Naopak z renderů je patrné, že Pixel 6a by mohl být prvním zástupcem modelové řady s přídomkem „a“, který již nebude disponovat 3,5mm jackem. Na další informace si budeme muset počkat, stejně tak na termín představení.