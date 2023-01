One UI 5.1 odhaluje novinky. Co se možná naučí váš Samsung?

Fotografie: Samsung

Samsung již za dva dny představí vlajkové modely řady Galaxy S23. Jednou z novinek bude nadstavba One UI 5.1, která volně naváže na současnou verzi One UI 5.0. Obě přitom budou založené na Androidu 13. Doposud jsme nevěděli, jaké novinky jihokorejský výrobce chystá, ale díky úniku informací skrze winfuture.de máme k dispozici tradiční přehled. Ten naznačuje, že změny budou spíše menšího rázu.

Podstatnější změny se mají dotknout aplikací Fotoaparát a Galerie. Snadněji má být možná rychlá úprava fotografií, například odstranění stínů. Samozřejmostí je možnost vytvoření GIFů. Do Galerie je nově začleněné pokročilejší vyhledávání, kdy máte možnost hledat více osob či věcí naráz. Dílčí změny se dotkly i screenshotů, kdy si budete moci vybrat, do jaké složky se mají ukládat.

Samsung se tentokrát zaměřil také na widgety. První z nich se týká kapacity baterií. Ihned budete moci mít na očích nejen stav baterie telefonu, ale také například dalších spárovaných zařízení Samsung, jako jsou sluchátka, hodinky či náramky. Vzhledově dojde k přepracování widgetu s počasím, který by měl poskytnout více informací o aktuálním počasí ve vaší lokalitě.

Zajímavě vypadá i snadné kopírování veškerých dat ze starého do nového telefonu Samsung Galaxy, a to pouze nasnímáním QR kódu. Tato funkce by však dle všeho měla být exkluzivní pro řadu Galaxy S23. Jak jsme si řekli na úvod, nadstavba One UI 5.1 bude nejprve k dispozici v novinkách Galaxy S23, ale velmi brzy by se měla dostat na další telefony, neboť Samsung přistupuje k aktualizacím pečlivě a bez odkladu.