Galaxy AI táhne? Potřebnou aktualizaci má během měsíce už 9 miliónů uživatelů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zásadní novinkou, kterou letos přinesla vlajková řada Galaxy S24 od Samsungu, je umělá inteligence Galaxy AI. Tou je protkán celý telefon a přináší celou řadu klíčových funkcí, přičemž mnohým jsme se samozřejmě již věnovali. Jihokorejský výrobce se dále rozhodl, že většinu těchto funkcí přinese i na starší přístroje spadající do vlajkové řady Galaxy S. Proces této aktualizace společně s nadstavbou One UI 6.1 započal na sklonku března. Od té doby uplynul zhruba měsíc a jak informuje sammobile.com, od té doby se One UI 6.1 společně s Galaxy AI dostalo na 8,8 miliónů zařízení.

Dle dostupných informací si nejnovější aktualizaci stáhlo 75 % evropských uživatelů modelu Galaxy Z Fold5, 80 % uživatelů Galaxy S23 Ultra a bezmála 65 % uživatelů Galaxy Tabu S9.

Samsung si vytyčil cíl dostat Galaxy AI do konce roku na 100 miliónů zařízení. Je to smělý plán, udělá pro to ale jistě vše. Důkazem budiž i to, že v následujících týdnech a měsících se potřebná aktualizace objeví na vlajkových lodích z let 2022 a 2023, půjde tak o řady Galaxy S22, Galaxy S21 + ohebné modely z let minulých.