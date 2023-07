Beta Samsung One UI 6.0 založená na Androidu 14 má přijít už 2. srpna

Jak informuje sammobile.com, Samsung pravděpodobně v srpnu potěší uživatele smartphonů Galaxy S23. Podle zákaznické podpory společnosti Samsung v Německu totiž bude beta program One UI 6.0 pro řadu Galaxy S23 zahájen 2. srpna a 9. srpna bude následovat beta program pro Galaxy A34 a Galaxy A54.

