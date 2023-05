Android 14 zvýší produktivitu uživatelů Galaxy Tabů s klávesnicí

Uživatelů tabletů značky Samsung čeká s příchodem Androidu 14 a nadstavby One UI 6.0 vítaný upgrade použitelnosti fyzických klávesnic. Konkrétně se jedná o nabídku klávesových zkratek.

If you connect a physical keyboard to a large screen device running Android 14, under Settings > System > Keyboard > Physical keyboard, the "keyboard shortcuts" menu will now show a MUCH more comprehensive list of available keyboard shortcuts, as shown below! pic.twitter.com/lwKmvMG5Tq