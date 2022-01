Ohebný Pixel „Pipit“ spatřen v benchmarku

Fotografie: Google

O ohebném telefonu od Googlu se spekuluje už od chvíle, kdy se objevily první telefony s flexibilním zobrazovačem. Až nyní se ale objevují důkazy, že by něco takového mohlo skutečně existovat. Mysmartprice.com přinesl screenshoty z benchmarkové služby Geekbench, které zachycují výkony telefonu s názvem Google Pipit. Ten měřil výkony osmijádrového procesoru s maximální frekvencí 2,8 GHz. Jako grafická jednotka bylo použito Mali G78. Soudě dle tohoto stručného popisu by mohlo jít o nový Tensor, který se představil v šesté generaci Pixelů.

Další údaje naznačují slušnou výbavu s 12 GB RAM a až 512GB úložištěm. Uvedení ohebného Pixelu na trh by napovídalo i to, že Google představil novou verzi Androidu s označením 12L. Ta by měla nabídnout lepší multitasking a využití prostoru na velkých displejích skládacích telefonů.