Konečně! Honor Magic Vs míří do Evropy, Samsung a Huawei mají novou konkurenci

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Honor Magic Vs není novinka, oficiálně byl představen již vloni v listopadu, krátce poté jste se s ním mohli seznámit díky našim prvním dojmům. Tehdy ještě nebylo zcela jisté, zda se tato povedená skládačka dostane oficiálně i do Evropy, to se však dneškem mění. Honor oficiálně potvrdil, že se na Honor Magic Vs můžeme těšit i v Evropě, tedy i České republice.

Honor Magic Vs je skládacím telefonem typu kniha, podobně jako Samsung Galaxy Z Fold4 a Mate Xs 2, tedy s velkým vnitřním ohebným displejem stvořeným pro náročnější uživatele, kteří chtějí nejen velkou plochu, ale také vylepšený multitasking. Honor výrazně zapracoval na pantu, který se nově skládá jen ze 4 částí, díky čemuž není mechanismus tolik náchylný na poškození, na druhou stranu neumí držet pozici v různých úhlech jako skládačky od Samsungu s režimem Flex. Na druhou stranu mnozí ocení, že díky speciálnímu pantu není vidět mezera mezi oběma částmi, což potvrdila i rozborka JerryRigEverything.

Displeje má Magic Vs hned dva, oba typu OLED. Vnější má úhlopříčku 6,45" a 120Hz obnovovací frekvenci, vnitřní 7,9" úhlopříčku a 90Hz obnovovací frekvenci. V tomto nový Honor lehce zaostává. Velmi dobře se mu však povede v oblasti fotografování. Hlavní snímač má 54 Mpx, ultraširokoúhlý 50 Mpx a nechybí ani 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Selfie kamera si vystačí s 16Mpx rozlišením.

V čem Honor nezaostává, to je kapacita baterie, která činí 5 000 mAh a podporuje i rychlé 66W nabíjení. Bezdrátové nabíjení chybí, stejně jako odolnost vůči vodě a prachu. I zde Honor za konkurencí od Samsungu lehce pokulhává, ale vykoupit by to měl právě nižší cenou. Novinka se bude prodávat ve dvou barevných variantách, Cyan a Black.

Cena na evropských trzích bude činit 1 599 euro, tedy 38 tisíc korun, konkrétně za variantu 12+512 GB. Pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold4 vyjde ve stejné konfiguraci na 47 990 Kč (nepočítáme různé bonusy a cashbacky), Mate Xs 2 v konfiguraci 8+512 GB na 46 990 Kč, opět bez započtení různých slev a akcí. Honor je tak nejlevnější, přesto stále poměrně drahý.