Očekávaná videohra z oblíbeného universa dorazí na iPhony začátkem června

S příchodem iPhonů 15 Apple představil také novinku v podobě možnosti si na telefonech (avšak pouze výkonnějších modelech Pro) zahrát regulérní videoherní tituly AAA kvality jako na PC či herních konzolích PlayStation 5 a Xbox. S funkcí Universal Purchase je pak možné si jednou koupenou hru zahrát na iPhonu, iPadu i MacBooku, samozřejmě s možností u všech tří zařízení využít také oblíbenou periferii v podobě regulérního herního ovladače, jako je například DualSense. Mezi v současnosti dostupnými tituly najdeme například Resident Evil Village, u kterého jsme se s vámi podělili o naše dojmy z hraní, ale také novější remake Resident Evil 4 či umělecké dílo veleslavného vývojáře Hidea Kojimy, Death Stranding Director's Cut.

Assassin's Creed Mirage is coming to iOS! Pre-order now and experience the complete journey of Basim on the go 📱



Out on June 6 for iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, and iPad Air and iPad Pro with M1 chip or later.



More information here: https://t.co/UoGZFVyRzC pic.twitter.com/p83HVaHn8b