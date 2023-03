Oblíbených zástupců řady Galaxy A se pravděpodobně dočkáme co nevidět

Nedlouho po odhalení vlajkové řady Galaxy S23 bychom se měli podle zdrojů známého „leakstera“ @OnLeak dočkat představení zástupců vysoce oblíbené řady Galaxy A, konkrétně pak modelů Galaxy A34 a A54. Uvedení novinek by mělo připadnout již na 15. března, přičemž na přiložených renderech můžeme pozorovat design podobný již zmíněným Samsungům Galaxy S23.

OK... I won't vouch this one by 100% but I heard from a quite reliable source that #Samsung will officially unveil the #GalaxyA34 and #GalaxyA54 on March 15th... pic.twitter.com/eoidRjCRMS