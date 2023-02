Hozená rukavice všem kompaktům? TOP 5 věcí, co nás baví na Galaxy S23

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud máte slabost pro kompaktní smartphony, pak vám jistě neuniklo představení nového Samsungu Galaxy S23, který na první pohled vypadá velmi podobně jako Galaxy S22, přesto přináší několik výrazných vylepšení. Kterých 5 vlastností nás po několikatýdenním používání zaujalo na telefonu nejvíc?

Výdrž, kterou si zaslouží

Loňský Samsung Galaxy S22 mnohé zaskočil mezigeneračním snížením kapacity baterie o rovných 300 mAh. Přestože byl nasazen novější a energeticky efektivnější čipset, nebyla výdrž S22 v žádném případě nijak ohromující. Galaxy S23 však reputaci nejmenších smartphonů řady Galaxy S napravil, neboť dorazil s baterií o kapacitě 3 900 mAh.

Samsung Galaxy S23 (RECENZE) má inovace hlavně uvnitř

Na úroveň Galaxy S21 se tak nevrátil, ovšem společně s novým energeticky efektivním procesorem se výdrž skutečně významně zlepšila. Zařízení zvládne bez problémů i jeden náročný den a v klidovém režimu i o několik hodin déle. Nabití z 0 na 70 % přitom trvá rozumné půl hodiny a na rozdíl od ZenFonu 9 neschází bezdrátové nabíjení. Novinka se navíc dokáže mnohem lépe vyrovnat s mrazivými teplotami, kdy úroveň nabití baterie neklesá tak rychle jako u Galaxy S22.

O výkonu nebude nouze ani za pár let

Exkluzivně upravený procesor Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy nabídne kromě lepší výdrže také špičkový výkon. To potvrzují výsledky benchmarků i samotný pocit z používání, kdy se vše odehrává bleskovou rychlostí před zraky uživatele, který si tak může dopřát hraní i těch nejnáročnějších her na nejvyšší nastavení nebo třeba natáčení 8K videa s 30 FPS. Vylepšeno bylo rovněž chlazení a skutečně lze potvrdit, že při stejných úkonech se S23 zahřívá oproti S22 méně.

Dlouhá softwarová podpora

Jedním z důležitých kritérií při výběru nového smartphonu je i softwarová podpora, která byla ještě nedávno nejlepší v říši Androidu (nově ji dorovnalo Oppo). Kvalitu softwarové podpory hodnotíme nejen z pohledu toho, za kolik let od vydání dostane zařízení aktualizaci, neboť v tom případě by pravděpodobně byla vítězem značka Fairphone, ale rovněž na základě toho, jak častá je frekvence updatů. S Galaxy S23 se pak můžete spolehnout na pravidelné měsíční záplaty (které chodí včas) po dobu 5 let a také 4 roky aktualizací operačního systému. Za 4 roky tak budete mít v telefonu stále ten nejaktuálnější Android včetně bezpečnostních záplat.

Jediný kompakt s teleobjektivem

Ačkoliv se fotovýbava (kromě selfie) mezigeneračně nijak nezměnila a stále hlasitě kritizujeme absenci automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu, nelze Galaxy S23 upřít, že se jedná o jediný kompakt na trhu s teleobjektivem. Ten oceníte nejen při nutnosti něco „přizoomovat“, ale také během pořizování portrétních snímků, navíc lze na něj natáčet i ve 4K s 60 FPS.

Ultrazvuková čtečka otisků

Přestože jsme v naší recenzi vytkli absenci nejnovějšího typu ultrazvukové čtečky otisků prstů od Qualcommu, která je oproti nasazené verzi zhruba 11× větší a ještě rychlejší, nelze ani té stávající upřít špičkovou odezvu či schopnost rozpoznat promrzlé, zpocené nebo dokonce mokré prsty. Použitá čtečka tak přispívá k vysokému uživatelskému komfortu i vysoké úrovni biometrického zabezpečení.