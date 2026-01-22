O2 své cenově nevýhodné tarify ještě zdražilo. Neomezený tarif je za 1 399 Kč

Letošní rok je v rámci českých operátorů spjat především s 20letým výročím příchodu O2 na český trh, respektive proměny dávného EuroTelu právě na O2. Oslavy probíhají nadělováním drobných dárečků v aplikaci Moje O2, avšak na své si zřejmě chce přijít i samotný operátor. Už tak naprosto nevýhodnou a předraženou nabídku tarifů NEO se rozhodl zdražit, a to všem novým zákazníkům, kteří si tarif pořídí. V platnosti je totiž ceník od 2. února 2026.
Navýšení cen postihlo 5 z celkových 7 standardních tarifů a počítat je nutné s nárůstem o 30, nebo 50 Kč. v závislosti na tarifu. Základ tvoří tarif NEO+ Modrý, který namísto 599 Kč vyjde na 629 Kč. Za tuto cenu operátor alespoň navýšil datový objem ze 4GB na 6 GB. Volání a SMS je neomezeno, internet bez omezení si pak lze užívat 3 dny v měsíci prostřednictvím služby Data naplno. Za zhruba 600 až 700 Kč bychom očekávali zcela neomezený tarif, ale O2 zákazníkovi milostivě nabídne pouhých 6 GB, což je v dnešní době zcela nedostačující.
Navýšení datového objemu se dotklo i vyššího tarifu NEO+ Bronzový, který namísto 749 Kč vyjde na 779 Kč a nabídne namísto 12 GB 14 GB na měsíc. Službu Data naplno pak lze využít pětkrát během měsíce. U tarifů Stříbrný a Zlatý už máte zdánlivě neomezený internet. Ve skutečnosti sice můžete na území ČR stáhnout kolik dat chcete, ale značně omezenou rychlostí. Nově je u to u Stříbrného tarifu 15 Mb/s (dříve 10 Mb/s) a u Zlatého 40 Mb/s (dříve 20 Mb/s).
|Tarif
|NEO+ Modrý
|NEO+ Bronzový
|NEO+ Stříbrný
|NEO+ Zlatý
|NEO+ Platinový
|NEO+ Diamantový
|NEO+ Premium
|Nová cena
|629 Kč
|779 Kč
|999 Kč
|1 199 Kč
|1 399 Kč
|1 599 Kč
|2 499 Kč
|Stará cena
|599 Kč
|749 Kč
|949 Kč
|1 149 Kč
|1 349 Kč
|1 599 Kč
|2 499 Kč
|Zdražení
|o 30 Kč
|o 30 Kč
|o 50 Kč
|o 50 Kč
|o 50 Kč
|nezdražil
|nezdražil
|Datový objem
|6 GB (dříve 4 GB)
|14 GB (dříve 12 GB)
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|Rychlost stahování
|neomezeně
|neomezeně
|15 Mb/s (dříve 10 Mb/s)
|40 Mb/s (dříve 20 Mb/s)
|neomezeně
|neomezeně
|neomezeně
|Datový objem v roamingu EU
|6 GB
|12 GB
|75 GB (dříve 60 GB)
|85 GB (dříve 70 GB)
|100 GB (dříve 80 GB)
|110 GB (dříve 90 GB)
|170 GB (dříve 145 GB)
|Data naplno
|3krát
|5krát
|5krát
|5krát
|není zapotřebí
|není zapotřebí
|není zapotřebí
Řeč o skutečně neomezeném tarifu tak může být až o O2 NEO+ Platinový. Ten vás neomezuje ve volání, SMS zprávách ani internetu, který běží maximální možnou rychlostí. Paradoxem všeho je, že i tento tarif zdražil, a to z 1 349 Kč na 1 399 Kč. Co dostane zákazník? V podstatě nic. Reálně pouze větší objem dat, který můžete přenést v rámci roamingu v zemích EU. Namísto 80 GB to je nově 100 GB. Pakliže do zahraničí moc nejezdíte, smůla. Jako jedni z mála u O2 zaplatíte více, ačkoliv nedostanete adekvátní kompenzaci. Navzdory tomu, že operátorovi platíte měsíčně nemalou sumu.
Cenově beze změny zůstaly jen dva nejvyšší tarify NEO+ Diamantový a Premium, u nich došlo jen ke kosmetickému zvýšení datového objemu v zemích EU, vše uvádíme v tabulce v tomto článku.
Velmi malou a pro mnohé zcela nepotřebnou náplastí na zdražení mají být slevové kupóny na nákup nových zařízení v hodnotě 7 000 Kč. Pokud čekáte slevu ve výši zmíněné částky, tak bohužel. Operátor to rozsekal na dva kupóny po 2 000 Kč určených na nové mobily a trojici kupónů s hodnotou 1 000 Kč na nákup jiných zařízení, kam spadají tablety, hodinky či kamery.
