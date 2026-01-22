mobilenet.cz na sociálních sítích

O2 své cenově nevýhodné tarify ještě zdražilo. Neomezený tarif je za 1 399 Kč

Michal Pavlíček
O2 své cenově nevýhodné tarify ještě zdražilo. Neomezený tarif je za 1 399 Kč
Fotografie: O2
  • Tarify dostali větší datový objem, nebo vyšší přenosovou rychlost
  • Nejhůře dopadl tarif O2 Platinový, který zdražil a skoro nic navíc nepřinesl
  • Nabídka O2 se od února vyplácí ještě méně
  • Malou útěchou jsou slevové kupóny na nákupy nových zařízení

Letošní rok je v rámci českých operátorů spjat především s 20letým výročím příchodu O2 na český trh, respektive proměny dávného EuroTelu právě na O2. Oslavy probíhají nadělováním drobných dárečků v aplikaci Moje O2, avšak na své si zřejmě chce přijít i samotný operátor. Už tak naprosto nevýhodnou a předraženou nabídku tarifů NEO se rozhodl zdražit, a to všem novým zákazníkům, kteří si tarif pořídí. V platnosti je totiž ceník od 2. února 2026.

O2 NEO+ tarify

Navýšení cen postihlo 5 z celkových 7 standardních tarifů a počítat je nutné s nárůstem o 30, nebo 50 Kč. v závislosti na tarifu. Základ tvoří tarif NEO+ Modrý, který namísto 599 Kč vyjde na 629 Kč. Za tuto cenu operátor alespoň navýšil datový objem ze 4GB na 6 GB. Volání a SMS je neomezeno, internet bez omezení si pak lze užívat 3 dny v měsíci prostřednictvím služby Data naplno. Za zhruba 600 až 700 Kč bychom očekávali zcela neomezený tarif, ale O2 zákazníkovi milostivě nabídne pouhých 6 GB, což je v dnešní době zcela nedostačující.

Navýšení datového objemu se dotklo i vyššího tarifu NEO+ Bronzový, který namísto 749 Kč vyjde na 779 Kč a nabídne namísto 12 GB 14 GB na měsíc. Službu Data naplno pak lze využít pětkrát během měsíce. U tarifů Stříbrný a Zlatý už máte zdánlivě neomezený internet. Ve skutečnosti sice můžete na území ČR stáhnout kolik dat chcete, ale značně omezenou rychlostí. Nově je u to u Stříbrného tarifu 15 Mb/s (dříve 10 Mb/s) a u Zlatého 40 Mb/s (dříve 20 Mb/s).

Tarif NEO+ Modrý NEO+ Bronzový NEO+ Stříbrný NEO+ Zlatý NEO+ Platinový NEO+ Diamantový NEO+ Premium
Nová cena 629 Kč 779 Kč 999 Kč 1 199 Kč 1 399 Kč 1 599 Kč 2 499 Kč
Stará cena 599 Kč 749 Kč 949 Kč 1 149 Kč 1 349 Kč 1 599 Kč 2 499 Kč
Zdražení o 30 Kč o 30 Kč o 50 Kč o 50 Kč o 50 Kč nezdražil nezdražil
Datový objem 6 GB (dříve 4 GB) 14 GB (dříve 12 GB) neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně
Rychlost stahování neomezeně neomezeně 15 Mb/s (dříve 10 Mb/s) 40 Mb/s (dříve 20 Mb/s) neomezeně neomezeně neomezeně
Datový objem v roamingu EU 6 GB 12 GB 75 GB (dříve 60 GB) 85 GB (dříve 70 GB) 100 GB (dříve 80 GB) 110 GB (dříve 90 GB) 170 GB (dříve 145 GB)
Data naplno 3krát 5krát 5krát 5krát není zapotřebí není zapotřebí není zapotřebí

Řeč o skutečně neomezeném tarifu tak může být až o O2 NEO+ Platinový. Ten vás neomezuje ve volání, SMS zprávách ani internetu, který běží maximální možnou rychlostí. Paradoxem všeho je, že i tento tarif zdražil, a to z 1 349 Kč na 1 399 Kč. Co dostane zákazník? V podstatě nic. Reálně pouze větší objem dat, který můžete přenést v rámci roamingu v zemích EU. Namísto 80 GB to je nově 100 GB. Pakliže do zahraničí moc nejezdíte, smůla. Jako jedni z mála u O2 zaplatíte více, ačkoliv nedostanete adekvátní kompenzaci. Navzdory tomu, že operátorovi platíte měsíčně nemalou sumu.

O2

Cenově beze změny zůstaly jen dva nejvyšší tarify NEO+ Diamantový a Premium, u nich došlo jen ke kosmetickému zvýšení datového objemu v zemích EU, vše uvádíme v tabulce v tomto článku.

Velmi malou a pro mnohé zcela nepotřebnou náplastí na zdražení mají být slevové kupóny na nákup nových zařízení v hodnotě 7 000 Kč. Pokud čekáte slevu ve výši zmíněné částky, tak bohužel. Operátor to rozsekal na dva kupóny po 2 000 Kč určených na nové mobily a trojici kupónů s hodnotou 1 000 Kč na nákup jiných zařízení, kam spadají tablety, hodinky či kamery.

