Vyměňte si SIM kartu a ideálně ještě dnes, vyděsilo O2 některé zákazníky

SIM kartu máme všichni v telefonu, ať už ve fyzické nebo elektronické podobě. Vesměs ji roky vůbec neřešíme do doby, než měníme telefon. Není to totiž zpravidla potřeba. Čas od času je však výměna nevyhnutelná, například z důvodu technologického pokroku. V tuto chvíli například operátor O2 nasazuje moderní a více bezpečné SIM karty, na které bude možné postupně přecházet.
Ve chvílích, kdy vaše SIM karta už skutečně výměnu vyžaduje, vás zpravidla zavčasu upozorní sám operátor. Výjimky se však přeci jen dějí a minulý pátek obdrželo dle informací serveru Novinky (viz novinky.cz) několik zákazníků SMS zprávu, ve které se dočetli následující: „Vaše SIM potřebuje vyměnit. Zvládnete to snadno v kterékoliv O2 Prodejně – do 31. ledna máte výměnu zadarmo.“
Na tom by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, kdyby zpráva nedorazila 30. ledna, tedy pouhý den, do kdy měla být vyměněna. Respektive vyměněna zdarma, neboť běžná výměna SIM karty u O2 vyjde na 99 Kč. Operátor však pravidelně pořádá speciální akce, během kterých mění SIM karty bezplatně.
Nakonec se ukázalo, že se jednalo o chybu na straně operátora, kdy byla informační SMS odeslána se zpožděním. Navíc ani tak není nic ztraceno, neboť pokud jste výměnu nestihli, SIM karta vám jen tak fungovat nepřestane. O2 doporučuje zvážit výměnu alespoň u SIM karet, jejichž stáří překročí 5 let.