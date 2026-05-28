Sluchátka Xiaomi Buds 6 přináší pohodlí pecek a zvuk bez kompromisů

Hledáte sluchátka, která můžete mít v uších klidně celý den, aniž byste o nich věděli? Nový model Xiaomi Buds 6 spadá mezi pecková bezdrátová sluchátka. Každé sluchátko váží pouhých 4,4 gramu a je vytvarované tak, aby netlačilo v uchu jako klasické špunty, ale zároveň dobře drželo. Pouzdro je příjemně tenké a vybrat si můžete ze čtyř barev, a to černé, bílé, šedé a fialové.
Sluchátka výrobce vybavil 11mm měničem s trojitým magnetem pro silné basy a membránou potaženou 24karátovým zlatem, která čistí výšky. Zvuk navíc ladili experti z Harman a nechybí ani inteligentní software, který se v reálném čase přizpůsobuje tvaru vašeho ucha. K dispozici máte rovněž aktivní potlačení hluku (ANC) se dvěma režimy. Pro telefonování na rušné ulici nebo během běhání je v každém sluchátku připravena trojice mikrofonů s umělou inteligencí. Díky speciální síťované konstrukci sluchátka odfiltrují i silný vítr o rychlosti až 12 m/s, takže vás druhá strana uslyší naprosto čistě.
Vůbec poprvé navíc sluchátka Xiaomi podporují služby Apple Find My pro zařízení Apple a Google Find Hub pro zařízení s Androidem™.²³ Uživatelé tak mohou ztracená sluchátka vyhledat prostřednictvím sítí Apple nebo Find Hub.
Nová bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 se již začínají prodávat na českém trhu za 2 699 Kč.