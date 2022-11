Bezdrátová sluchátka jsou již často naprosto nedílnou součástí příslušenství k mobilnímu telefonu. Oblibě se těší i jejich základní kategorie, na kterou se už podruhé zaměřuje operátor O2. Letos si připravil model Pods+, což jsou elegantně vypadající špunty s podporou aktivního potlačení okolního hluku i hlasovým asistentem mluvícím česky.

Někteří z vás si možná vzpomenou, že to se sluchátky O2 zkoušelo již loni před Vánoci. S modelem O2 Pods si utrhlo takovou ostudu, že na ně nikdo, kdo je jen chvíli měl v uších, nezapomene. Jednoznačně šlo o nejhůře hrající bezdrátová sluchátka na trhu. Tento výsledek má však i jedno pozitivum, kterým je fakt, že horší už to (snad) být nemůže. Náš nejstarší operátor si totiž letos střihl reparát a přináší sluchátka Pods+. Pouhé plus v názvu však tentokrát znamená zemětřesení ve vzhledu, kvalitě i možnostech. Cena přitom vzrostla jen nepatrně. Bude to na podruhé lepší, nebo by se O2 mělo přestat snažit?

Technické parametry O2 Pods

Hmotnost 37 g včetně pouzdra

(4 g / sluchátko) Výdrž bez ANC 7 hodin (sluchátka)

28 hodin (s pouzdrem) Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.2 Bezdrátové nabjení ne Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel, náhradní špunty Barevné varianty černá, bílá, modrá Cena 1 499 Kč (499 Kč ve slevě)

Obsah balení: vše nezbytné

V bílé krabičce, do které je laděno veškeré příslušenství od O2, najdete malé pouzdro se sluchátky a samozřejmě dobíjecí kabel. Nechybí ani náhradní špunty různých velikostí. Následně je zde již jen pár prospektů, a to je vše. U jedněch z nejlevnějších sluchátek bychom ale ani nic dalšího nečekali.

Líbilo se nám vše potřebné připraveno

Konstrukční zpracování: bída lesku

Na první pohled se zdá, že se O2 chytlo za nos a řeklo si, že první dojem je vůbec nejdůležitější. A tak došlo na lákavý lesk, který pokrývá sluchátka i dobíjecí pouzdro. Lesklé jsou všechny varianty: černá, modrá i bílá, kterou máme na test. Vše vypadá úžasně, ale dojem načerpejte velice rychle. Lesklý povrch totiž moc hezký dlouho nevydrží. Tentokrát nejde o otisky prstů, ale o malé škrábance, které velice rychle přibývají. Pokud chcete pouzdro udržet co nejdéle jako nové, doporučuji jej nosit chráněné měkkými materiály.

Zásadní rozdíl nové generace spočívá ve změně typu sluchátek. Obyčejné pecky byly nahrazeny vhodnějšími špunty, které výrazně lépe sedí v uších. Jak jsme již řekli, na výběr jsou tři velikosti špuntů, měl by si tak vybrat každý. Souhrnně lze říci, že v uších sedí Pods+ opravdu dobře. To je oproti loňsku vítaná změna. Hmotnost každého sluchátka činí pouhé 4 gramy a brzy o nich v uších nebudete ani vědět.

Na sluchátkách jsou dotykové plochy. Na levé pecce je navíc logo O2, což není nic překvapivého. Sluchátka jsou celá z lesklého plastu, což působí poměrně standardně. Na obou peckách je malá bílá dioda, která informuje o tom, že jsou sluchátka nabitá, rozsvítí se také při vytažení z pouzdra.

Svůj domov mají bezdrátová sluchátka ve stejnobarevném pouzdře, které je plastové a lesklé. Zpracování je však již lepší, odklápěcí díl drží na svém místě dobře. Na pouzdru nechybí logo výrobce a také název sluchátek, letos už nedošlo k žádnému rádoby stylovému uříznutí loga. Výhodou je, že se sluchátka do pouzdra dobře umisťují a současně i přítomnost USB-C. Asi málokdo by čekal, že budou takto levná sluchátka odolná, ale pro úplnost dodejme, že se rozhodně s prachem či vodou nepřátelí.

Líbilo se nám nízká hmotnost

lepší vzhled

Nelíbilo se nám pouzdro se velmi rychle poškrábe

Zvuk a ovládání: letos je to lepší

Loňská zvuková katastrofa se u O2 Pods+ naštěstí neopakuje. V prvé řadě se kladně projevuje nasazení špuntů, které lépe tlumí okolní hluk a posílají zvuk přímo do vašich uší. Navrch tentokrát nechybí režim ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. Zapnete jej jednoduše dlouhým stiskem na sluchátku, respektive tím přepínáte režimy mezi běžným, transparentním a právě hluk tišícím.

Běžný režim netřeba blíže představovat, ANC se snaží okolní hluk utišit, ale výsledek je spíše rozporuplný. Vysoké tóny umí sluchátka odfiltrovat, ale například větší hluk či ruch z ulice ne zcela dokonale. Ale je to lepší než nic a u levných sluchátek málokdy narazíte na lepší výsledek. Větší výhrady však máme k transparentnímu režimu, který by vám měl pouštět mix z venku i ze sluchátek přímo do vašich uší. Například umožnit komunikovat, aniž by bylo nutné sluchátek z uší vyndávat. Bohužel transparentní režim není propustný tak, jak by bylo vhodné, v praxi tak moc užitečný není.

Kvalita zvuku je výrazně lepší než u modelu Pods. Lze říci, že pro nenáročné posluchače jsou Pods+ dostatečná. Hodí se na poslech podcastů i hudby, kde oceníte spíše rytmus než nástrojovou pestrost. Pokud si pustíte skladbu o více nástrojích, budete mít problém je rozeznat, případně všechny dokonce dobře slyšet. O2 Pods+ je jednoduše zastřou tím, že jsou laděná výrazně do hloubek, což není šťastné řešení. Problém přetrvává i s hlasitostí. Její nejvyšší úroveň je více než dostatečná, ale už několik stupňů pod vrcholem dochází občas k nepříjemnému zkreslení výšek.

Jak jsme si řekli, dotykové plochy jsou na obou sluchátkách, vy je tak můžete používat dle vlastních preferencí. Dvojité poklepání spustí/pozastaví přehrávání, trojité poklepání vás přesune na další skladbu. Přidržení prstu na sluchátkách přepíná režimy zvuku. Zde je nutné zmínit jednu specialitu, sluchátka vám do uší aktuální režimy oznamují v češtině, což je unikátní. Doplňme, že párování s telefonem je velmi snadné. Sluchátka jsou vybavena Bluetooth 5.2 a dosah by měl činit zhruba 20 metrů bez pevných překážek v cestě.

Líbilo se nám obstojný režim ANC

mluví česky

Nelíbilo se nám zvukově nenadchnou

zbytečně naladění do hloubek

Baterie: standardní výdrž

V každém sluchátku je integrována 40mAh baterie typu Li-Pol. Výrobce se chlubí až 7 hodinami poslechu/hovoru, v kombinaci s 350mAh baterií v pouzdře by se výdrž měla dle O2 vyšplhat až na 28 hodin, což není vůbec špatné. Hodnoty uváděné operátorem jsou však pro případ, že budete mít hlasitost na 50 %, reálně je však často nutné mít ji výrazně výše. V praxi mi tak špunty O2 Pods+ vydržely zhruba 4,5 hodiny na jedno nabití. Nabití sluchátek zabere zhruba 1,5 hodiny, pouzdro se nabíjí 2 hodiny.

Líbilo se nám celkem dobrá výdrž

USB-C

Zhodnocení: mohou dávat smysl

Po loňské zkušenosti jsme k nové generaci přistupovali s rozpaky. Ty se nakonec ze značné části rozptýlily. O2 Pods+ zaujmou elegantním vzhledem, který sice není příliš originální, ale zato výrazně vkusnější než loni. Snadno se párují, nenáročného posluchače neurazí a za vyzdvihnutí stojí velice dobrá výdrž. Na druhou stranu různé zvukové režimy nenadchnou, kvalita hudební produkce je spíše mírně podprůměrná.

V daný moment vstupují do rozhodování dvě roviny ceny. Běžně O2 Pods+ stojí 1 499 Kč. Za tuto cenu nemají šanci obstát, na trhu najdete výrazně lépe vybavené modely. V tuto chvíli je však jakýkoliv zákazník O2 může mít za 499 Kč, tedy o tisícovku levněji. Tím se Pods+ dostávají mezi nejlevnější špuntová sluchátka na trhu. V tomto případě se již naopak stávají plně konkurenceschopná a mohou těžit z toho, že hovoří česky a mají delší výdrž než konkurence.

Konkurence

Konkurenci budeme vztahovat k běžné ceně těchto sluchátek. V daný moment to skutečně pro O2 Pods+ nevyzní vůbec dobře. Sáhnout totiž můžete například po Huawei FreeBuds SE, která mají lepší pouzdro, lehce zvýšenou odolnost a jsou o několik set korun levnější.

Opomenout nemůžeme ani povedená sluchátka Redmi Buds 3 Pro, která jsou rovněž levnější, ale výrazně lépe hrají, chlubí se o něco lepším režimem ANC, lze je nabíjet i bezdrátově a mají zvýšenou odolnost.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz