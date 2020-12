O2 představilo novou aplikaci Moje O2. Přináší nové funkce i vánoční nadílku

Fotografie: o2.cz

„Pro naše zákazníky jsme přichystali novou mobilní aplikaci Moje O2, která nabízí spoustu nových funkcionalit ve svěžím a moderním designu. Naším dlouhodobým přáním je, aby pro každého zákazníka s chytrým telefonem bylo Moje O2 první volba v případě, kdy potřebuje zjistit základní informace ohledně jeho služeb, prohlédnout výhody, které pro něj máme nachystané, rychle změnit nastavení, případně nás kontaktovat. Moje O2 by se tak mělo stát jeho osobním asistentem,“ vysvětluje Dana Tomášková, ředitelka O2 TV a digitálních služeb v O2 , a doplňuje: „Od 1. do 24. prosince si navíc může zákazník vybrat v aplikaci jeden ze tří dárků, které jsme pro něj přichystali na základě služeb, které u nás využívá.“ Na klienty čeká například balíček 2 GB dat, O2 TV vánoční balíček až 6+1 kanálů různých žánrů zdarma, 300 Kč sleva na telefony, další zařízení a příslušenství od O2, zdarma e-knihy v O2 Knihovně nebo 15% sleva na malé a velké spotřebiče v síti Datart. Dárky platí i pro zákazníky předplacených karet včetně nových tarifů z Datamanie.

Vylepšené Moje O2, o kterém operátor informuje v tiskové zprávě, má moderní design a samo reaguje na nastavení telefonu, přepíná na tmavý či světlý režim​ a k dispozici je v české i anglické jazykové mutaci. Každý uživatel si také může přímo v aplikaci kompletně nastavit své služby, snáze je dokupovat či aktivovat a v případě poruchy je možné závadu přes aplikaci nahlásit. Aplikace navíc umožní označení oblíbených produktů i vlastní pojmenování služeb, například podle členů domácnosti, kteří je využívají. Nově je lze také v Moje O2 blokovat nebo objednat výměnu ztracené SIM.

Samozřejmostí je také přehledné vyúčtování i zobrazení veškerých plateb. Zákazníci ocení možnost platby kartou přes platební bránu a O2 Výhody s cílenými akcemi, dárky nebo pravidelnými soutěžemi o ceny. V sekci Kontakty pak naleznou na jednom místě kontakty na O2​, on-line chat i rozcestník s jednoduchým přechodem do dalších O2 aplikací. Do budoucna plánuje operátor další vylepšení samoobsluhy Moje O2. „Příští rok chceme mobilní aplikaci ještě více rozšířit. Zákazníci se mohou těšit například na možnost sjednání návštěvy obchodníka či technika, integraci s voice a chat botem, lepší a na míru šité nabídky a jednodušší propojení do O2 Výhod,“ avizuje Dana Tomášková.

Mobilní aplikaci Moje O2 najdete v App Store a Google Play, a dostupná je nyní všem ověřeným zákazníkům O2, tedy jak rezidentním zákazníkům, klientům z řad živnostníků a firem, tak i členům O2 Family, kteří se přihlašují přes své O2 ID. O2 ID lze získat na prodejně či přes call centrum.

Stáhnout Moje O2