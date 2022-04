O2 spouští nový program výhod O2 Radosti, vyplatí se do něj zavítat

Fotografie: O2

Od 4. dubna najdou zákazníci operátora veškeré nabízené benefity v mobilní aplikaci Moje O2, konkrétně v nové záložce O2 Radosti. Ta nahradí předcházející záložku Výhody od O2 a sloučí v sobě Odměnu za dobití, mobilní i internetovou aplikaci O2 Výhody. „Chceme dělat zákazníkům radost, proto jsme odstartovali O2 Radosti. V aplikaci zákazník najde každý měsíc zajímavé benefity, například slevy a akce na nákup mobilních telefonů a příslušenství,“ popisuje Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení.

O2 Radosti v sobě spojují nejen výhodné nabídky na telefony a příslušenství, ale i unikátní benefity, které nabízí jen operátor. „Poskytujeme i zvýhodněné nabídky služeb ze světa O2, včetně možnosti si vybrané služby vyzkoušet zdarma. V O2 Radostech zákazník najde i slevy na to nejlepší z O2 Knihovny, kde máme bohatý výběr z e-knih, audioknih i e-magazínů. Velkým plusem jsou i slevové akce na obsah z O2 TV např. na vybrané filmy z O2 Videotéky,“ popisuje Dana Tomášková. Obsáhlý seznam zajímavých slevových akcí doplňují i zvýhodněné vstupenky do O2 Arény či O2 Universa a nechybí ani vybrané benefity od partnerských firem.

„Pro O2 Radosti jsme připravili svěží moderní design, který zároveň zjednodušuje komunikaci se zákazníky. Naším dlouhodobým přáním je, aby aplikace Moje O2 byla pro uživatele co nejpohodlnější, takže sjednocení všech výhod do jedné záložky, a navíc i možnost jejich cílení pro zvýšení relevance pro konkrétního zákazníka, je logickým krokem správným směrem,“ vysvětluje Dana Tomášková.

Průvodcem a symbolem O2 Radostí se stává digitální kasička, kterou zákazníci znají ze spotů vánoční kampaně operátora. Na tuto úspěšnou kampaň navazuje operátor i prostřednictvím speciální akce, kterou si připravil v rámci spuštění O2 Radostí. „Aplikaci Moje O2 už dnes používá přes milion našich zákazníků a chceme, aby jejich počet ještě rostl. Ke startu jsme proto do O2 Radostí vložili dvě slevové tisícikoruny. Jednu mohou zákazníci využít na sluchátka O2 Pods, která po uplatnění ceny vyjdou jen na 299 korun, nebo Apple AirPods Pro. Druhá tisícovka pak snižuje cenu u vybraných modelů telefonů realme nebo Samsung,“ přibližuje dubnovou akci Václav Dostál a dodává: „I nadále plánujeme aplikaci i O2 Radosti vylepšovat. Připravujeme proto novinky, které potěší zkrátka všechny. Zákazníci se mají skutečně na co těšit.“ V blízké budoucnosti se do obsáhlého výčtu benefitů připojí například i možnost priority ticketing do O2 Arény či O2 Universa.

Cílem O2 Radostí je zkrátka zjednodušení a co nejpohodlnější využívání speciálních nabídek hlavně ze světa O2 a díky vybraným partnerům i mimo něj. „Stále se snažíme, aby aplikace Moje O2 byla první volbou pro zákazníky, když potřebují zjistit základní informace ohledně svých služeb, rychle změnit jejich nastavení, jednoduše zaplatit vyúčtování nebo nás napřímo kontaktovat. Uživatelský zážitek z aplikace nyní ještě zpříjemní nové O2 Radosti,“ uzavírá Dana Tomášková.