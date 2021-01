O2 představilo HALF SIM karty. Jsou šetrnější k životnímu prostředí

Fotografie: O2.cz

O2 se dnes pochlubilo zavedením tzv. HALF SIM karet. Pokud se bojíte, že se chystá další nová velikostní verze, nemusíte. Samotná karta, kterou dáváte do telefonu, se nijak nemění. Nadále se jedná o nano SIM kartu. Došlo ke zmenšení plastového nosiče, ze kterého se nano SIM karta vylupuje. Nově má plastový nosič pouze poloviční velikost. Díky tomu ušetří O2 ročně tři tuny plastu, tedy téměř 67 tisíc PET lahví.

„V předchozích letech jsme byli svědky, že pro lidi, ale i větší a menší firmy byla recyklace jedním z prioritních témat. Poslední rok se ale situace díky COVID-19 pandemii obrátila zase naruby. A tak například vše, co není obaleno v plastu, je nyní potenciálně nebezpečné," vysvětluje Marie Mališková, CSR manažerka O2, a doplňuje: „V O2 jsme ale na životní prostředí nepřestali myslet a i nadále se snažíme recyklovat, s plasty zacházet co nejšetrněji a vymýšlet jejich úsporu. Kromě stále trvající kampaně na recyklaci telefonů jsou to nyní například menší obaly nových SIM karet."