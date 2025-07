O2 opět naděluje dvojnásobek Dat naplno. Těšit se mohou i předplacenkáři

Fotografie: O2

Léto u O2 je do značné míry zaměřené na data, která se v posledních letech těší velké oblibě mezi uživateli. Již v minulém týdnu jsme se dozvěděli, že uživatelé tarifů O2 NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO získají po dobu celých prázdnin neomezenou rychlost v síti 5G. Operátor však nově přihodil ještě další nabídku, ze které mohou benefitovat i majitelé nižších tarifů. Běžná funkce Data naplno umožňuje párkrát měsíčně zapnout neomezená data ve formě, kdy dostanete buď neomezenou rychlost, nebo se vám nepočítají do měsíčního balíčku dat. Během letních prázdnin bude počet dní v rámci Dat naplno zdvojnásoben.

Dvojnásobný počet dní službu Data naplno se vztahuje na tarify O2 NEO Modrý, Bronzový a NEO+

Obě letní akce, které O2 spustilo, se navzájem částečně překrývají a proto se pokusíme každý tarif rozebrat zvlášť. Důležité je, že se nějaká akce týká každého NEO tarifu pro běžné zákazníky. V případě výhod spjatých s funkcí Data naplno vězte, že aktivace se vždy provádí skrze aplikaci Moje O2.

O2 NEO Modrý

Jedná se o zcela základní NEO tarif, kdy za 599 Kč měsíčně obdržíte neomezené volání, neomezené SMS a 4GB datový balíček s neomezenou rychlostí. Běžně má tarif O2 NEO Modrý k dispozici 3 dny v měsíci, kdy si můžete zapnout službu Data naplno a daný den se vám nepočítají stažená data z balíčku 4 GB. Během prázdnin se počet dní zdvojnásobuje a vy tak v průběhu července a srpna získáte 6 dní Dat naplno.

O2 NEO Modrý Běžný stav Letní akce Cena 599 Kč 599 Kč Datový balíček 4 GB 4 GB Rychlost stahování Neomezená Neomezená Data naplno 3 dny v měsíci 6 dní v měsíci

O2 NEO Bronzový

Náročnější zákazníci mohou sáhnout po tarifu O2 NEO Bronzový, který za běžnou cenu 749 Kč nabízí neomezené volání, SMS a 12GB balíček s neomezenou rychlostí stahování. Měsíčně si pak standardně můžete 5× zapnout funkci Data naplno. 5 dní v měsíci se tak spotřebovaná data nezapočítávají do datového balíčku. Během července a srpna se počet dní zdvojnásobí. Můžete tak 10× měsíčně zapnout Data naplno.

O2 NEO Bronzový Běžný stav Letní akce Cena 749 Kč 749 Kč Datový balíček 12 GB 12 GB Rychlost stahování Neomezená Neomezená Data naplno 5 dní v měsíci 10 dní v měsíci

O2 NEO Stříbrný

Tarif O2 NEO Stříbrný je prvním tarifem v nabídce operátora, který nabízí neomezené volání, SMS i data. Měsíčně můžete stáhnout kolik dat chcete. Limitována je naopak rychlost, a to na 10 Mb/s. V rámci letní akce se však rychlostní limit ruší a během července a srpna je i v tomto tarifu rychlost neomezená. Na stránkách O2 se sice dočtete, že Data naplno můžete mít až 10× měsíčně, avšak to aktuálně nehraje roli, neboť rychlost není nijak omezena. Pro úplnost dodejme, že od září bude rychlost omezena na 10 Mb/s a 5 dní v měsíci budete moci využít Data naplno.

O2 NEO Stříbrný Běžný stav Letní akce Cena 949 Kč 949 Kč Datový balíček Neomezený Neomezený Rychlost stahování 10 Mb/s Neomezená Data naplno 5 dní v měsíci 10 dní v měsíci (v létě nehraje roli)

Během července a srpna si neomezenou rychlost užijete v tarifech NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO 20 Mb/s

O2 NEO Zlatý

O stupínek výše je tarif O2 NEO Zlatý, který disponuje neomezeným voláním, SMS i daty, avšak za 1 149 Kč měsíčně vám operátor již dá rychlost alespoň 20 Mb/s. Jde tedy o dvojnásobnou rychlost stahování dat oproti tarifu NEO Stříbrný. V rámci letní akce se však rychlostní limit ruší a během července a srpna je i v tomto tarifu rychlost neomezená. Na stránkách O2 se sice dočtete, že Data naplno můžete mít až 10× měsíčně, avšak to aktuálně nehraje roli, neboť rychlost není nijak omezena. Pro úplnost dodejme, že od září bude rychlost omezena na 20 Mb/s a 5 dní v měsíci budete moci využít Data naplno.

O2 NEO Zlatý Běžný stav Letní akce Cena 1 149 Kč 1 149 Kč Kč Datový balíček Neomezený Neomezený Rychlost stahování 20 Mb/s Neomezená Data naplno 5 dní v měsíci 10 dní v měsíci (v létě nehraje roli)

O2 NEO Platinový

Nejvyšší běžný hlasový tarif u O2 nese název NEO Platinový a běžně vyjde na 1 349 Kč měsíčně. Vše máte kompletně neomezené, a to včetně rychlosti připojení. Z tohoto důvodu se na tento tarif nevztahuje žádná letní akce a totéž platí pro službu Data naplno, která u NEO Platinový pozbývá smyslu. Máte-li tento tarif, nic se pro vás během července a srpna nemění. Letní akce se nevztahuje ani na tarify NEO Diamantový a NEO Premium, které jsou zcela neomezené a navíc disponují objemy dat pro zahraniční datování.

Tarifní řada O2 NEO+

Mezi uživateli se nachází ještě několik tarifů sloučených do řady NEO+. Jmenovitě jde o O2 NEO+ Mini s 500MB datovým balíčkem na měsíc, NEO+ Light s 3GB datovým balíčkem na měsíc, NEO+ Basic s 1,5GB datovým balíčkem na měsíc a NEO+ Start s 500MB datovým balíčkem na měsíc. Tyto tarify však operátor již nenabízí k pořízení a tudíž se na ně letní akce nevztahuje.

O2 YOU 3 GB dat

Dostáváme se k tarifům pro mladé do 26 let. Základem je tarif O2 YOU 3 GB, který za 349 Kč měsíčně nabízí neomezené SMS, 120 volných minut a 3GB balíček dat. Službu Data naplno lze běžně využít jeden den v měsíci, v rámci letní akce se počet zdvojnásobí na 2 dny v měsíci.

O2 YOU 3 GB dat Běžný stav Letní akce Cena 349 Kč 349 Kč Kč Datový balíček 3 GB 3 GB Rychlost stahování Neomezená Neomezená Data naplno 1 den v měsíci 2 dny v měsíci

O2 YOU 10 GB dat

Vyšší tarif pro mladé se nazývá O2 YOU 10 GB dat, který za 499 Kč měsíčně nabízí neomezené volání, neomezené SMS a 10GB balíček dat na měsíc s neomezenou rychlostí. K tomuto tarifu náleží také možnost 5× měsíčně využít službu Data naplno, kdy se vám daný den nepočítají stažená data z měsíčního balíčku. Během července a srpna je tato možnost zdvojnásobena a Data naplno využijete až 10 dní v měsíci.

O2 YOU 10 GB dat Běžný stav Letní akce Cena 349 Kč 349 Kč Kč Datový balíček 10 GB 10 GB Rychlost stahování Neomezená Neomezená Data naplno 5 dní v měsíci 10 dní v měsíci

O2 YOU NEO 20 Mb/s

Za 699 Kč nabízí O2 pro mladé do 26 let tarif YOU NEO 20 Mb/s, kdy zájemci získají neomezené volání, SMS i data, byť s omezením rychlosti na 20 Mb/s. V rámci letní akce se však rychlostní limit ruší a během července a srpna je v tomto tarifu rychlost neomezená. Na stránkách O2 se sice dočtete, že Data naplno můžete mít až 10× měsíčně, avšak to aktuálně nehraje roli, neboť rychlost není nijak omezena. Pro úplnost dodejme, že od září bude rychlost omezena na 20 Mb/s a 5 dní v měsíci budete moci využít Data naplno.

O2 NEO Stříbrný Běžný stav Letní akce Cena 699 Kč 699 Kč Datový balíček Neomezený Neomezený Rychlost stahování 20 Mb/s Neomezená Data naplno 5 dní v měsíci 10 dní v měsíci (v létě nehraje roli)

O2 YOU NEO Max 5G

Rovněž mladí uživatelé mohou sáhnout po tarifu, který má neomezené volání, SMS i data včetně rychlosti. Tarif YOU NEO Max 5G vyjde na 899 Kč měsíčně a jelikož má standardně vše neomezené, žádná letní akce se na něj nevztahuje. Smysl pak logicky postrádá i služba Data naplno.

Předplacené služby

O2 nezapomnělo ani na uživatele předplacených služeb. I ti si totiž mohou za 49 Kč měsíčně běžně zapnout službu Data naplno. V daný den tak využívají data, která se například nezapočítávají do běžného balíčku a rychlost je maximální, tedy klidně 5G. Během července a srpna však uživatelé najdou v aplikaci Moje O2 možnost si jedenkrát týdně aktivovat Data naplno bezplatně. V součtu tak 4× měsíčně, a to zdarma.