O2 i T-Mobile postihl masivní výpadek

Dned v podvečer bylo a českých sociálních bylo pěkně rušno. Mnoha uživatelům přestal na chvíli fungovat telefon v tom smyslu, že se nedalo nikam dovolat a telefon se nedokázal ani připojit k internetu přes mobilní data. Jak T-Mobile, tak O2 následně přiznali problémy ve své síti.

Moc nás to mrzí, ale právě teď řešíme výpadek mobilních služeb, který se týká jak hovorů, tak i mobilního internetu. Kolegové pracují na tom, aby bylo vše brzy zase v pořádku. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, dáme vám sem vědět.

V současné době můžete zaznamenat problémy s hovory a datováním v naší síti. Za to se moc omlouváme. Chceme vás jen ujistit, že děláme maximum pro to, aby to netrvalo dlouho. Děkujeme za pochopení.