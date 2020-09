O váš účet na Instagramu vás mohli hackeři připravit jediným obrázkem

Fotografie: pixabay.com

Check Point Research odhalil kritickou zranitelnost v Instagramu. Zranitelnost by útočníkům umožnila převzít kontrolu nad instagramovým účtem oběti a využít napadený telefon ke špionáži. Stačilo by poslat jediný škodlivý obrázek. Když by byl obrázek uložen a otevřen v aplikaci Instagram, hackeři by získali plný přístup k instagramovým zprávám a obrázkům oběti, což by jim umožnilo na účtu oběti zveřejňovat nebo mazat obrázky podle libosti, stejně jako přístup ke kontaktům, fotoaparátu a údajům o poloze napadeného telefonu.

A malicious picture can trigger an Instagram vulnerability potentially resulting in RCE on mobile devices.

Read our full technical paper here:https://t.co/lkvDSPkCUj — Check Point Research (@_CPResearch_) September 24, 2020

Jak útok funguje?

Ke zneužití zranitelnosti by útočníkům stačil jediný škodlivý obrázek. Check Point popsal útok ve třech krocích:

Útočník odešle obrázek na e-mail uživatele, WhatsApp nebo jinou komunikační platformu. Obrázek se uloží do mobilního telefonu uživatele. To lze provést automaticky nebo ručně v závislosti na způsobu odeslání, typu mobilního telefonu a konfiguraci. Obrázek odeslaný například přes WhatsApp se ve výchozím nastavení automaticky uloží do telefonu na všech platformách. Oběť otevře obrázek v aplikaci Instagram, čímž dojde ke zneužití zranitelnosti, což útočníkům umožní převzít kontrolu nad účtem a telefonem.

Převzetí kontroly nad instagramovým účtem a zneužití telefonu

Zranitelnost by útočníkům poskytla plnou kontrolu nad aplikací Instagram a umožnila bez souhlasu uživatele například číst zprávy, mazat/zveřejňovat fotografie nebo manipulovat s profilem.

Aplikace Instagram má poměrně rozsáhlá oprávnění, takže by útočníci mohli zranitelnost zneužít k přístupu ke kontaktům v telefonu, informacím o poloze, fotoaparátu a souborům uloženým v zařízení. Telefon by se tak dal zneužít ke špionáži. Zneužití by na té nejméně sofistikované úrovni mohlo vést ke zhroucení aplikace Instagram a odepření přístupu, dokud uživatel aplikaci ze svého zařízení neodstraní a znovu nenainstaluje. To ale může způsobit ztrátu dat a jiné komplikace.

Hrozby v kódech třetích stran

Výzkumný tým Check Point Research objevil zranitelnost v Mozjpeg, open source JPEG dekodéru, který Instagram používá k nahrávání obrázků do aplikace. Check Point proto upozorňuje vývojáře aplikací na potenciální rizika spojená s knihovnami kódů třetích stran. Vývojáři aplikací často šetří čas a pro běžné úkony, jako je zpracování obrazu a zvuku nebo připojení k síti, používají kódy třetích stran. Kód třetí strany ovšem často obsahuje zranitelnosti, které mohou vést k bezpečnostním chybám v aplikaci, jako je tomu i v případě Instagramu.

Check Point informoval Facebook, tedy majitele Instagramu. Facebook tento problém okamžitě uznal a vydal záplatu pro novější verze aplikace Instagram na všech platformách. Aby bylo zajištěno, že aplikace uživatelů budou záplatované, čekal Check Point se zveřejněním analýzy 6 měsíců.

„Z našeho výzkumu vyplývají mimo jiné dvě věci. Knihovny kódů třetích stran mohou být vážnou hrozbou. Důrazně žádáme vývojáře softwarových aplikací, aby prověřili knihovny kódů třetích stran, které používají k vytváření svých aplikačních infrastruktur, a zajistili, že jejich integrace proběhla správně. Kód třetí strany se používá prakticky ve všech aplikacích a hrozby s jejich pomocí mohou zůstat neodhalené. Dnes je to Instagram, zítra to může být někdo jiný,“ říká Petr Kadrmas, Security Engineer Eastern Europe v kyberbezpečnostní společnosti Check Point. „Lidé zároveň musí věnovat pozornost oprávněním, které aplikace žádají. Když aplikace žádá o nějaké oprávnění, může se to zdát jako zbytečná ztráta času a řada uživatelů jednoduše klikne na souhlas a na vše zapomene. Ale v praxi je to důležitá součást ochrany před mobilními kyberútoky, doporučujeme věnovat chvilku času a zamyslet se, jestli opravdu chcete aplikaci poskytnout přístup ke kameře, mikrofonu či dalším zdrojům telefonu.“

Check Point proto doporučuje dodržovat základní bezpečnostní principy:

Pravidelně aktualizujte mobilní aplikace a mobilní operační systém. V aktualizacích jsou každý týden desítky důležitých bezpečnostních oprav a každá může vážně ovlivnit vaše soukromí. Věnujte pozornost, jaká oprávnění aplikace žádají. Pro vývojáře aplikací je velmi snadné jednoduše požádat uživatele o více oprávnění, než potřebují, a uživatelé mohou jednoduše kliknout na „povolit“, aniž by si to pořádně rozmysleli. Než něco schválíte, pořádně se nad tím zamyslete a zeptejte se: „Opravdu chci této aplikaci poskytnout tato oprávnění, opravdu to potřebuji?“ Pokud je odpověď ne, žádost neschvalte.

Více informací najdete v analýze výzkumného týmu Check Point Research.