Nový T Phone 3 je tu. Zaujme odolností, 3,5mm jackem a vyjde na pakatel

Posledních několik let produkuje zařízení s vlastním logem z naší operátorské trojky jen T-Mobile. A bude tomu, zdá se, i nadále. Právě dnes došlo k představení T Phonu 3, který se bude opět snažit rozvířit vody v nižší střední třídě, kde hodlá nabídnout za velmi příjemnou částku až nečekaně našlapanou výbavu.
Prodejní balení je tradiční, kromě telefonu v něm najdete ještě USB-C kabel a také voucher na 18měsíční využívání umělé inteligence Perplexity. Samotný telefon působí na první pohled vcelku zdařile. Jeho výrobu má na svědomí čínská společnost Luxshare, která zvolila vcelku líbivou konstrukci. Ta je totiž oblá na zádech i bocích, telefon proto působí mírně baculatým dojmem, ale velmi pohodlně se drží v ruce. Na první pohled mě však zaujalo, že dvojice fotoaparátů na zadní straně defacto nijak nevystupuje nad okolní povrch. A pak že to nejde... Dále můžeme doplnit, že se dostalo i a základní zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54.
Nadšení ze vzhledu mírní moment, kdy telefon zapnete. Samotný displej je ale fajn a poplatný třídě telefonu. Těšit se můžete na 6,6" IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pořádnou kaňkou na kráse jsou ale obří rámečky po všech stranách. Telefon působí jak z minulé dekády, a to pro novinku není vůbec dobrá vizitka. Neuspěje tu ani argument, že jde o levné zařízení, neboť dnešní cenově dostupné modely mohou vypadat dobře.
Výkon telefonu dodává procesor Snapdragon 6 Gen 3 společně s 6GB operační pamětí. Interní úložiště poskytuje 128 GB, respektive 101 GB po prvním zapnutí. Naštěstí telefon zvládá až 2TB paměťové karty. Je to trochu relikt historie, ale někomu se mohou hodit. Takřka totéž bychom mohli konstatovat i o přítomnosti 3,5mm jacku.
V rámci prostředí se T-Mobile rozhodl neudělat dobrý dojem. Nasadil totiž starý Android 15, což zamrzí. Na druhou stranu potvrdil, že T Phone 3 obdrží Android 16, Android 17 a dokonce i Android 18, a to už nezní tak špatně. Současně je potvrzena 5letá podpora v rámci bezpečnostních záplat, kdy mají dle T-Mobile první 3 roky chodit v měsíčním cyklu a zbývající 2 roky každé tři měsíce. Zda tomu tak ale opravdu bude, je otázkou. Během testování totiž dorazily teprve červnové bezpečnostní záplaty.
U fotoaparátů je připraven 50megapixelový hlavní snímač s 2megapixelovou makro kamerkou. Výsledné snímky spadají spíše do podprůměru. Zamrzí velmi nevýrazné barevné podání a často i špatná expozice, kdy jsou snímky jednoduše přepálené. Baterie má zcela standardní kapacitu 5 000 mAh a podporuje 25W drátové nabíjení. Z další výbavy stojí za vyzdvihnutí podpora eSIM, což je v této cenové hladině velkou vzácností.
Nový T Phone 3 je z podstaty věci dostupný exkluzivně v síti prodejen T-Mobile, a to za cenu 4 001 Kč.
Technické parametry T-Mobile T Phone 3Kompletní specifikace
|Konstrukce
|166,5 × 77,1 × 9,3 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,6" (2 408 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025, 4 001 Kč
Načíst všechny komentářePřidat názor