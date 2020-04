Nový iPhone SE zklamal v AnTuTu. Výrobce jej podtaktoval

Příznivce smartphonů s logem nakousnutého jablka, ale i širokou veřejnost mile překvapilo, když výrobce během představení nejnovějšího iPhonu SE (2020) oznámil, že uvnitř najdeme supervýkonný čipset A13 Bionic, jenž nasadil také do vlajkových iPhonů 11.

#iPhoneSE2020 powered by A13 Bionic chip with 3GB RAM and 256GB storage is spotted on Antutu Benchmark with a total score of 492,166 points.

The phone features a 60Hz screen. It is currently available for pre-order and will arrive on April 24. Will you buy it? pic.twitter.com/I9bIGKA4tE