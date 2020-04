Vyplatí se pořídit iPhone SE (2020), nebo raději počkat na Pixel 4a?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představený iPhone SE (2020) se, stejně jako Google Pixel 4a, jenž se své premiéry brzy dočká, řadí mezi jedny z nejzajímavějších smartphonů střední třídy letošního roku.

Nový iPhone SE (2020) nastolil extrémně vysokou laťku v oblasti výkonu i fotoaparátu. Díky četným únikům, na což jsme si již u Pixelů zvykli, nyní můžeme alespoň částečně porovnat silné a slabé stránky telefonů.

Design a konstrukce

Konstrukci v případě iPhonu tvoří prémiová kombinace kovu (konkrétně hliníkových rámečků) a skla. V případě Pixelu 4a se má jednat o méně hodnotný plast, podobně jako tomu bylo v případě loňského Pixelu 3a. U obou telefonů pravděpodobně můžeme počítat s kvalitním zpracováním, pokud však preferujete sklo a kov, je vaše volba jasná. Zatímco u iPhonu SE (2020) známe všechny barevné varianty (černá, červená a bílá) u Pixelu 4a můžeme zatím na 100% počítat s bílou verzí. V nabídce se však pravděpodobně objeví rovněž modrá varianta (a možná i další).

Z hlediska designu asi není třeba opakovat, že iPhone SE (2020) je v podstatě identickou kopií iPhonu 8. Design, který Apple začal používat již s příchodem iPhonu 6 a skončil s nástupem iPhonu X, se však nemusí každému zamlouvat. Masivní čelo i brada působí dnes již značně zastarale, na druhou stranu to ocení příznivci „čistých“ displejů bez výřezů a „průstřelů“. Pixel 4a však jednoznačně působí moderněji, což pravděpodobná uzná i zarytý fanoušek Applu. Novinka od Googlu má mít rovněž 3,5mm jack, na druhou stranu pravděpodobně zůstane bez zvýšené odolnosti, kterou se iPhone SE může pochlubit (certifikací IP67).

Baterie a výdrž

Výdrž prozatím nelze objektivně porovnávat, již nyní však s jistotou víme, že Pixel 4a na tom bude, co se kapacity baterie týče, o dost lépe. iPhone SE (2020) disponuje 1 821mAh baterií, zatímco Pixel 4a by měl podle 9to5google.com obdržet baterii o kapacitě 3 080 mAh. V každém případě lze oba smartphony nabíjet 18 W drátově. Pixel 4a by však mohl mít, na rozdíl od iPhonu, 18W napájecí adaptér přiložen rovnou v balení (u iPhonu na uživatele čeká archaický 5W adaptér). Velkou výhodou iPhonu SE by měla být podpora bezdrátového nabíjení, které Pixeal 4a pravděpodobně mít nebude.

Displej

Z hlediska displeje by se měl jasným vítězem stát Pixel, jehož obrazovka by měla nabídnout uhlopříčku 5,8 palce a díky menším rámečkům vyplnit značně větší plochu přední strany. Kompaktní smartphone s logem nakousnutého jablka je navíc vybaven pouze IPS LCD obrazovkou o velikosti 4,7 palce a rozlišení 1 334 × 750 pixelů. Google Pixel 4a by měl použít OLED panel s rozlišením Full HD, tudíž má v této disciplíně jasně navrch. Chuť může některým uživatelům zkazit snad pouze průstřel v levém horním rohu, ačkoliv z praktických zkušeností víme, že není tak rušivý, jak se na první pohled může zdát.

Biometrické zabezpečení

Oba smartphony disponují čtečkou otisků prstů, která je však rozdílně umístěná. Zatímco u iPhonu SE (2020) je klasicky pod displejem, u Pixelu 4a se má nacházet na zádech. Které umístění je lepší? Těžko říct.

Velikost úložiště

Pokud se potvrdí informace, že Google představí Pixel 4a pouze s jednou paměťovou verzí o velikosti 128 GB, bude mít novinka od Googlu navrch nad iPhonem SE (2020), který startuje na 64GB úložišti. Tedy za předpokladu, že Pixel 4a půjde rovněž na trh za 399 amerických dolarů (tedy zhruba 12 tisíc korun s českým DPH). Uživatelé, kteří prahnou po větším úložišti, si mohou v případě iPhonu připlatit za 256GB verzi, která je však vyjde na stejné peníze, za které se prodává loňský iPhone Xs. Většina zájemců však podle nás sáhne po 64/128GB verzi.

Výkon hardwaru

Hardwarové specifikace jdou u iPhonů mírně stranou, neboť výrobce spoléhá na skvěle odladěný systém doplněný o vlastní čipovou sadu. Novinka je navíc vybavena nejnovějším čipsetem A13 Bionic, který strčí výkonnostně do kapsy konkurenční procesory používané u smartphonů s Androidem.

V případě Pixelu 4a má být nasazen Snapdragon 730 doplněný o 6 GB RAM, tedy dvojnásobek operační paměti, než je tomu u iPhonu SE (2020) se 3 GB RAM. U obou zařízení však můžeme s jistotou očekávat svižný chod systému a dostatek výkonu na hraní nejnáročnějších her.

Fotoaparáty

Jak Pixel 4a, tak iPhone SE (2020) budou spoléhat na jediný 12Mpx fotoaparát. I přestože ve výbavě nenajdeme praktický ultraširokoúhlý objektiv či teleobjektiv, můžeme se těšit na špičkovou kvalitu snímků. U Pixelu 4a lze navíc počítat s podporou nočního režimu, který u iPhonu SE prozatím chybí a výrobce jej pravděpodobně ani nedoinstaluje pomocí aktualizace (i když, kdo ví). U Pixelu 4a pro změnu pravděpodobně nebude dostupná možnost natáčet videa ve 4K při 60 FPS, s čímž nemá iPhone SE problém.

iPhone, nebo Pixel?

Který telefon je lepší? Podle nás bude (když pomineme výběr čistě dle ekosystému Apple/Google) hlavním rozhodovacím kritériem zejména displej, u něhož iPhone na Pixel 4a ztrácí. U obou zařízení lze počítat s příkladnou softwarovou podporou, ačkoliv bude podpora u iPhonu pravděpodobně o něco lepší. Důležité rozhodovací kritérium mohou hrát také „drobnosti“ jako například předpokládaná absence zvýšené odolnosti u Pixelu 4a, případně chybějící 3,5mm jack u iPhonu SE (2020). Napište nám do komentářů, co si myslíte vy.