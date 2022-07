Xiaomi 12S (Pro) má zběsilý výkon Snapdragonu 8+ Gen1 i DNA společnosti Leica

Fotografie: Xiaomi

Kromě regulérně vlajkového modelu Xiaomi 12S Ultra dnes čínský výrobce představil také dva neméně zajímavé modely s označením Xiaomi 12S a 12S Pro. Čím se od sebe liší a co vlastně nabídnou?

Fotíme s Leicou

Začněme tím, co ma dvojice smartphonů společného. Jedná se totiž o senzor Sony IMX707 o velikosti 1/1,28", který se nacházel již u modelů Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro, v tomto případě byl ovšem implementován pod dozorem společnosti Leica. Kromě použité čočky Leica Summicron to znamená také přítomnost fotoprofilů Leica, a to Leica Authentic Look a Leica Vibrant Look.

Podporováno je rovněž pořizování 10bitových RAW snímků, které je možné nechat částečně automatizovaně upravit v aplikaci Adobe Lightroom. Dále je přítomen 30FPS burst fotorežim i pokročilé ostření ProFocus. „Při použití aplikace Adobe Lightroom k otevření fotografií pořízených fotoaparáty Xiaomi řady 12S software Adobe Camera RAW automaticky optimalizuje fotografie na základě metadat, což profesionálním fotografům poskytuje nejlepší výchozí bod pro postprodukci,“ uvádí se v tiskové zprávě výrobce.

Fotovýbava se u zbylých snímačů na zadní straně liší. Model 12S Pro disponuje dvojicí dalších 50Mpx senzorů, a to ultraširokoúhlým s rozsahem 115 stupňů a ohniskovou vzdáleností 14 milimetrů a makro/teleobjektivem s 50mm ohniskem a dvojnásobným optickým zoomem. Zato základní 12S má v záloze jen 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro.

Po stránce výkonu pak bude oba modely pohánět Snapdragon 8+ Gen1, který má nabídnout o 10 % více výkonu a o 30 % vyšší energetickou efektivitu oproti předchozí generaci. Co se displejů týče, můžeme se těšit na 6,73" LTPO AMOLED panel s až 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením v případě modelu Pro, menší 12S se bude muset spokojit s 6,28" displejem s maximální 120Hz obnovovací frekvencí, který nedisponuje LTPO technologií.

Důležitým prvkem výbavy je rovněž baterie a nabíjení. Model 12S Pro nabídne až 120W drátové a 50W bezdrátové doplňování energie do 4 600mAh baterie. Z 0 na 100 % mu má přitom nabití trvat pouhých 19 minut. Menší Xiaomi 12S má 4 500mAh baterii s podporou 67W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Cena a dostupnost

Oficiální dostupnost ani cenu zmíněných modelů na našem trhu v tuto chvíli neznáme, Xiaomi 12S Pro, stejně tak Xiaomi 12S, by však mělo být dostupné ve čtyřech barvách – černé, fialové, zelené a bílé. V přepočtu by pak Xiaomi 12S Pro mohlo stát necelých 20 tisíc korun a Xiaomi 12S přibližně 17 tisíc korun.