Xiaomi 12S Ultra v redakci: testujeme ultimátní smartphone se zlatým fotomodulem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi před pár týdny představilo špičkově vybavený smartphone Xiaomi 12S Ultra, který kromě hlavního 1" fotosenzoru, obřího AMOLED displeje či zvýšené odolnosti přidává navrch několik dalších vlajkových parametrů. Nyní se tato mimo Čínu nedostupná novinka na chvíli ohřála v redakci mobilenet.cz. Jaké jsou naše první dojmy z krátkodobého používání?

Zlatý fotomodul, který nemá obdoby

Ačkoliv jsou specifikace Xiaomi 12S Ultra vskutku vlajkové, tedy snad až na kapacitu baterie, která se k těm nejvyšším bohužel neřadí, budí největší pozornost kruhový fotomodul. Ten působí monstrózně a zabírá zhruba 40 % plochy zad. Naštěstí se však nejedná o pouhou designovou vychytávku, jak tomu občas bývá, nachází se v něm totiž skutečně výjimečná fotovýbava.

Xiaomi 12S Ultra sice není prvním smartphonem na světě, který by využíval 1" senzor, dost pravděpodobně se však jedná o nejlepší z nich. Na rozdíl od japonského modelu AQUOS R6 výrobce Sharp a Sony Xperie Pro-I, která se dostala i mimo Japonsko a prodává se také u nás, využívá Xiaomi 12S Ultra mnohem víc z plochy fotosenzoru. Pro srovnání uveďme, že fotosenzor Xiaomi 12S Ultra by měl být zhruba třikrát větší než ten u iPhonu 13 Pro Max a 1,86krát větší než ten u Galaxy S22 Ultra. Na fotovýbavu a pořízení snímky se však zaměříme v samostatném článku, co se tedy nachází na zbytku zad?

Kromě již zmíněného fotomodulu, jehož okraj má mimochodem zdobit 24karátové zlato a který vystupuje ve dvou úrovních – nejprve vyčnívá obdélníkový, poté kruhový tvar a nutno dodat, že nad okolní povrch vystupuje opravdu výrazně – zaujme povrch zad imitující kůži. Textura je příjemná na dotyk a podobně jako u Pixelů 6 ani zde není problém si zapřít ukazováček o fotomodul. Hmotnost ostatně činí nemalých 225 gramů (rozměry 163,17 × 74,92 × 9,06 mm), takže tato možnost přijde vhod. Záda pak plynule navazují na zaoblené boky a zařízení se chlubí také zvýšenou odolností IP68.

Famózní displej od Samsungu

Spolehlivým znakem vlajkového telefonu je zobrazovací panel, v tomto případě o uhlopříčce 6,73" se špičkovým jasem až 1 500 nitů a maximální obnovovací frekvencí až 120 Hz. Displej je přitom schopný měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz a stejně tak nabídnout až WQHD+ rozlišení (3 200 × 1 440 pixelů). I z krátkého používání lze ocenit zmíněný maximální jas, krásné barvy AMOLED panelu z výroby společnosti Samsungu a vhod přijde i podpora HDR10+. Jediné, čím Xiaomi 12S Ultra mírně zaostává za nejlepšími vlajkami, je použitý senzor čtečky otisků prstů, který je optického typu. Takové Vivo X80 Pro s extrémně velkým ultrazvukovým snímačem otisků prstů je v tomto ohledu technologicky mnohem dál.

Výkon hodný vlajky

Xiaomi neopomenulo nic ani v oblasti výkonu, 12S Ultra se tedy může pochlubit zatím stále jako jeden z mála mobilů nejnovějším Snapdragonem 8+ Gen1, který přináší vylepšenou energetickou efektivitu a samozřejmě i vyšší výkon. Testovaný model byl vybaven 12GB RAM a 256GB úložištěm, přičemž výrobce nabízí také 512GB variantu. S výkonem spojeným například i s hraním her se pak pojí i výtečně hrající stereo reproduktory s logem Harman Kardon. Ty poskytují na poměry smartphonů nadprůměrné basy, špičkovou hlasitost i kvalitu, která se řadí k tomu nejlepšímu. Skvěle zpracovaná je také haptická odezva.

Oproti nabíjecímu výkonu nejlépe vybavených smartphonů Samsung či Apple potěší u Xiaomi 67W nabíjení, ačkoliv se v tomto ohledu 12S Ultra mezi absolutní špičku neřadí. Novinka nás každopádně velmi zaujala a doufáme, že výrobce svůj postoj přehodnotí a bude ji nabízet i mimo Čínu, své zájemce by si totiž zcela jistě našla.