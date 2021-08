Nové ohebné Samsung jdou na dračku. Češi jich objednali tolik jako za celý rok

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung hlásí obrovský úspěch předobjednávek nové generace mobilů s ohebným displejem. Čeští a slovenští zákazníci si za pouhých 16 dnů předobjednali skládací telefony Galaxy Z Fold3 5G a Galaxy Z Flip3 5G v množství, které odpovídá celoročnímu prodeji předchozí generace skládacích zařízení (Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Flip) v roce 2020.

„Měli jsme velká očekávání, ale i ta předobjednávky překonaly. Opět se totiž ukazuje, jak jsou Češi a Slováci progresivní a lační pro nových technologiích,“ říká Tomáš Balík, ředitel mobilní divize Samsungu pro Česko a Slovensko a dodává: „První verzi telefonů s ohebným displejem jsme uvedli na trh v roce 2019. Nyní přichází určitý zlom. Třetí generace, která nese několik důležitých vylepšení, ukazuje, že skládací telefony mají potenciál stát se novým běžným standardem. Čísla předobjednávek to potvrzují.“

Velké představení Samsung Galaxy Z Fold3

V případě skládacích telefonů Češi a Slováci dávají o něco více přednost variantě Galaxy Z Flip3 5G před Z Fold3 5G. U Galaxy Z Flip3 5G vítězí menší paměťová varianta 128 GB u Galaxy Z Fold3 5G naopak ta větší, 512 GB. „Čeští i slovenští zákazníci jsou dlouhodobě, pokud jde o barvy, konzervativní. Není tedy překvapením, že s přehledem vede černá barva. Nicméně pozitivně nás překvapil zájem o novou krémovou barvu u Z Flip3, kterou volí kolem třetiny lidí. U Z Fold3 je na druhém místě zelená,“ přidává podrobnosti Tomáš Balík. Ještě větší zájem pak Samsung hlásí v oblasti hodinek Galaxy Watch4, kdy se opět předobjednávky téměř rovnají prodejům předchozího modelu Galaxy Watch3 za celý loňský rok.

„Z čeho nám však opravdu spadla brada, to jsou výsledky předobjednávek na naše nové hodinky Galaxy Watch4,“ vyjadřuje překvapení Tomáš Balík. Hodinky jsou postavené na novém operačním systému Wear OS Powered by Samsung, vyvinutém ve spolupráci s Google. Kromě lepšího uživatelského zážitku a wellness funkcí, jako jsou měření složek v tělesné stavbě či krevního tlaku, přinášejí nově také možnost bezkontaktních plateb, a to pomocí služby Google Pay. „Potvrdilo se, že možnost bezkontaktního placení hodinkami je pro Čechy a Slováky velmi důležitá. Vím, že po tom zákazníci u Samsungu dlouho volali a jsem rád, že jsme jim tuto funkci nakonec přinesli. Děkuji jim za trpělivost.“

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB Rozměry 158,2 × 67,1 × 16 mm , 271 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh