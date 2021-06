Nové neomezené tarify u Vodafonu. Základ vás vyjde na 599 Kč. Je v tom háček?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vodafone rozšiřuje nabídku zcela neomezených tarifů. Představil dva nové tarify určené pro jednotlivce. První se jmenuje Neomezený Super a přináší za 799 Kč neomezené volání a SMS do všech sítí + možnost neomezeně čerpat data. To by v tom však nebyl český operátor, aby přeci jen někde nepřistřihl křídla. Tentokrát došlo na zastropování maximální přenosové rychlosti na 10 Mb/s. Rychleji vám data do telefonu jednoduše „nepotečou“. V praxi to ale znamená, že budete moci konzumovat internet takřka bez omezení, a to například i v případě videí v HD kvalitě.

Skutečně nároční uživatelé tak budou muset sáhnout po tarifu Neomezený Premium 5G. Ten za 1 199 Kč nabízí samozřejmě neomezené volání, SMS zprávy a taktéž neomezená data. Tentokrát vás však operátor nebude nijak brzdit a pustí datovou síť na maximum. Ve vhodných lokalitách to tudíž bude maximální rychlost nejnovějších 5G sítí. Tento tarif plně poslouží pro hraní on-line VR her, přehrávání 4K videa či práce s cloudovými úložišti.

Neomezené tarify Vodafonu 2021 ve srovnání se starými tarify

Vás však možná nejvíce zajímá, kde je onen neomezený tarif za 599 Kč? Vodafone jej nazývá Neomezený Basic a skutečně stojí 599 Kč měsíčně, nicméně máme zde hned několik háčků, ale nepředbíhejme. Počítat můžete s neomezeným voláním a SMS do všech sítí a také neomezeným internetem. Jenže je tu opět omezená rychlost, a to na pouze 2 Mb/s. Kvůli tomu se tarif Basic hodí jen pro skutečně nenáročné uživatele, kteří internet v mobilu potřebují k vyřízení textové komunikace, sociální sítě či čtení zpráv. Na hraní her či videa se tarif již nehodí. Na druhou stranu se však nemusí celý měsíc omezovat a řešit, kolik jim zbývá dat z balíčku.

Tarif Neomezený Basic je navíc také limitovanou nabídkou pro prvních 5 000 zájemců. K dispozici bude od 4. června 2021 a výhradně skrze webové stránky Vodafonu.

„Uplynulý už více než rok se kvůli pandemii stal rokem datových přenosů a krize urychlila digitalizaci. Zákazníci u nás vždy budou těžit z toho, pokud si pořídí kombinaci mobilního a pevného připojení, případně televize. Chceme ale nyní přispět k tomu, že výhody digitalizace budou dostupné všem – proto i jednotlivcům nabízíme neomezená data v HD kvalitě za 799 korun a neomezenou rychlost za 1 199 korun. Navíc spouštíme speciální akci v podobě tarifu Neomezený Basic, kdy si zákazník může neomezená data pořídit trvale za 599 korun měsíčně s rychlostí 2 Mb/s, a to od pátku 4. června jako limitovanou letní nabídku,“ říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro nefiremní zákazníky.