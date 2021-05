Jak Češi vnímají osobní data a komu důvěřují? Odpověď přináší Vodafone

Fotografie: Vodafone

Pokud jde o práci s osobními daty, věří Češi nejvíce bankám nebo mobilním operátorům. Naopak méně než polovina dotázaných důvěřuje v této oblasti e-shopům a pouze 30 % lidí věří sociálním sítím. Vyplývá to z novému průzkumu, který pro Vodafone realizovala agentura G82. Třetina dotázaných má obavy ze zneužití osobních dat, ale většina lidí se kvůli tomu nechce vzdát výhod nových technologií. Vodafone proto uspořádal seminář, kde vysvětlil, jak s osobními daty pracuje a proč se někdy mohou zákazníkům zdát pravidla až příliš přísná.

Co pro Čechy znamená termín „osobní data“? Na prvním místě je to rodné číslo (99 % dotázaných), na druhém číslo bankovního účtu (88 %), na třetím soukromá e-mailová adresa (85 %) a na čtvrtém telefonní číslo (83 %). Jsou to závěry z výzkumu, který pro společnost Vodafone realizovala agentura G82 a kterého se zúčastnilo 1 204 respondentů ve věku 16 a více let. Pro zajímavost: číslo bot považuje za osobní údaj 17 % lidí.

Nadpoloviční většina (55 %) lidí si myslí, že má svá osobní data pod kontrolou. Přitom naprostá většina (79 %) využívá slevové nebo klubové karty, ačkoli si uvědomují, že firmy tak získávají osobní data pro přípravu služeb a produktů na míru. Lidé se tak musí spoléhat na to, že zpracovatelé nakládají s daty bezpečně. Důvěra se podle oblastí, ve kterých firmy podnikají, výrazně liší.

Méně než polovina Čechů (49 %) si myslí, že s osobními daty pracují bezpečně e-shopy. Ještě méně v tomto ohledu věří sociálním sítím (30 %). Naopak svému mobilnímu operátorovi věří dvě třetiny dotázaných (64 %), bance dokonce 89 %.

„Sociální sítě a všemožné aplikace sbírají mnohem více osobních údajů, včetně přesné polohy uživatele, než mobilní operátoři,“ říká Jan Klouda, viceprezident Vodafonu pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost. A dodává: „Lidé budou stále více využívat moderní technologie a jejich automatické a prediktivní funkce. Ty ale informace o chování spotřebitelů potřebují ke svému fungování. Každý by si proto měl zvážit, k jakým informacím chce automaty pustit a jak chce chránit své soukromí.“

Lidé se obávají nevyžádané reklamy i napadení bankovních účtů

Téměř polovina dotázaných (48 %) uvádí, že alespoň občas čtou a upravují preference tzv. cookies na webových stránkách. Třetina dotázaných (34 %) má obavy ze zneužití osobních dat, lidé se obávají nejčastěji nevyžádané reklamy, napadení bankovních účtů i přeprodeje osobních údajů. „Naše postupy ochrany dat, kdy například nemůžeme zákazníkovi vyhovět jen na základě neověřené e-mailové zprávy, mohou působit jako komplikace. Jejich smyslem je ale zajistit, že k osobním údajům se dostanou pouze ti, kteří se k nim dostat mají,“ vysvětluje Jan Klouda.

Že dobrá reputace v oblasti ochrany osobních dat je pro společnosti důležitá, ukazuje i následující závěr z výzkumu: 15 % lidí už přestalo využívat služby některé firmy z důvodu nedostatečné ochrany osobních dat. Podrobné informace o ochraně osobních dat ve Vodafonu shrnuje web www.vodafone.cz.