SAZKAmobil to zkouší s neomezeným datovým balíčkem. Má nějaký háček?

Fotografie: sazkamobil

Se zajímavou předvánoční nabídkou přichází virtuální operátor SAZKAmobil. Představil balíček Neomezený datový nášup, kdy vám za 490 Kč nadělí 5 GB dat. Samo o sobě by to nebyla vůbec zajímavá nabídka, kdyby k ní operátor nepřipojil možnost neomezeného dokupování dat. V praxi to znamená, že až zmíněných 5 GB vyčerpáte, jednoduše si dalších 5 GB obnovíte, přičemž praktikovat to lze 30 dní od aktivace balíčku.

Kaňkou na kráse je, že se jedná o časově omezenou nabídku. Balíček si můžete aktivovat pouze v období od 1. listopadu do 6. prosince 2021. Nejpozději 5. ledna 2022 balíček skončí a posléze jej již aktivovat nelze, stejně jako v něm nelze jakkoliv pokračovat. Zakončeme však světlou stránkou – maximální přenosová rychlost je až 400 Mb/s.