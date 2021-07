Ještě nemáte neomezená data na léto? Za pár korun vám je nabídne T-Mobile

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Vypadá to, že operátoři (tedy alespoň T-Mobile) za poslední roky pochopili, že z neomezených dat není dobré dělat „Columbovu manželku“, tedy něco, co existuje, ale zároveň to nikdy nikdo neviděl. Neomezená data jsou již pár let standardní součástí nabídky všech hlavních operátorů, jen ty ceny stále nejsou takové, jaké bychom chtěli.

Jsou tu však různé časově omezené nabídky na data zdarma, jednu takovou má aktuálně i T-Mobile. V rámci akce „Sportovní léto“ rozdává opravdu neomezená data pro paušální zákazníky i předplacenkáře. A pokud služeb T-Mobile nevyužíváte, ale data chcete, nejsnazší cesta vede právě přes pořízení předplacené karty Twist.

Jak na neomezená data pro Twist?

Dnes se nebudeme bavit o neomezených datech pro paušální zákazníky, tam je postup víceméně stejný, jen s tím rozdílem, že u T-Mobile máte nějaký druh závazku a zřejmě již nějaká data máte. Pokud vám nestačí, využijete akci shodně. Pokud jste u konkurence, ale chcete si na prázdniny dopřát neomezená data od T-Mobile, stačí pořídit vhodnou předplacenou SIM kartu Twist.

Aktivaci balíčku vyřídíte z aplikace Můj T-Mobile

Na stránkách stále můžete objednat ochutnávkovou SIM kartu s kreditem 10 Kč za 0 Kč. Do schránky vám přijde zdarma během pár dnů. Alternativně je samozřejmě možné použít kartu, kterou máte doma a do této doby ležela ladem. Podmínky má T-Mobile vcelku logické, je nutné vlastnit alespoň základní datový balíček s měsíčním opakováním. V takovém případě vychází nejlevněji Internet 800 MB s měsíční obnovou v hodnotě 109 Kč. Pokud si tedy dobijete kredit za 250 Kč, máte možnost využít balíček dvakrát, tedy do konce akce, která je plánována na 31. srpna 2021.

Další podmínkou je vlastnit aplikaci Můj T-Mobile, skrze kterou se data aktivují. Nejdříve tedy dobijete kredit, zaplatíte 109 Kč za balíček Internet 800 MB a následně si zpřístupníte možnost aktivace balíčku „Sportovní léto“.

Nějaká „ale“ tu jsou

Je tu samozřejmě několik „ale“. Pokud si pořídíte novou SIM kartu, samotná aktivace pár hodin zabere a ne vždy se vám podaří aktivovat balíček stejný den jako kartu. Někdy se to povede až druhý den, což bohužel neovlivníte. Pokud tedy plánujete dovolenou, kde data potřebujete, doporučujeme aktivovat den předem.

Další podmínkou je objem přenesených dat. Nemyslíme v rámci ČR, zde jsou data opravdu neomezená, ovšem v zahraničí můžete využít jen omezený objem dat, konkrétně 4,26 GB. Levnější balíček, než zmiňovaný za 109 Kč, který se měsíčně opakuje, T-Mobile v nabídce nemá, výjimku tvoří uživatelé, kteří mají stále aktivní některý ze starších opakujících se balíčků. Výhodu v zahraničí mají paušální zákazníci, kteří mají v rámci EU k dispozici 9,5 GB.

Data na léto za 218 Kč? Bereme!

Za 218 Kč si můžete užít téměř neomezená data do konce léta. Nám se nabídka líbí a po různých rychlostních testech můžeme deklarovat, že T-Mobile rychlost nijak neomezuje. Logicky ve špičkách rychlost klesá, ale to se týká i dat, která máme v rámci standardního paušálu. T-Mobile se však ve svých VOP jistí a říká, že: „Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům data v Balíčku v co nejvyšší možné kvalitě. Kvalita se přitom řídí kvalitou stanovenou pro tarif, ke kterému Účastník Balíček využije“. Jinak řečeno, k nějakým rozdílům dojít může. Při přímém srovnání jsme však nezaznamenali rozdíly, selekce by pro operátora nebyla vůbec snadná a efektivní.

Na závěr dodáme, že taková SIM karta s neomezenými daty funguje samozřejmě i v modemu, ovšem pokud T-Mobile zjistí, že síť opravdu nadlimitně využíváte, může balíček vypnout. Určitě tím nemyslí situaci, kdy modemem šíříte signál pro několik zařízení, ovšem tuto možnost zkrátka do VOP ukotvil.