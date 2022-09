Nová Sony Xperia Pro zřejmě vylepší fotoaparáty a nabídne proměnou clonu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony v loňském roce představilo telefon speciálně zaměřený na fotografování, jde samozřejmě o Xperii Pro-I. Právě ta by se nakonec mohla dočkat pokračovatele, alespoň to naznačují informace z weibo.com. Významný posun nastane v rozlišení, neboť všechny tři hlavní fotoaparáty mají mít nově namísto 12 Mpx hned 48 megapixelů. Při automatickém režimu však bude telefon fungovat v režimu skládání čtyř snímků do jednoho, výsledné fotografie tak budou mít 12 megapixelů.

Podle spekulací bude mít hlavní fotoaparát 1 palec a půjde o snímač IMX903, v případě ultraširokoúhlého objektivu půjde o senzor IMX803 o velikosti 1/1,3". V případě hlavního snímače bychom se měli dočkat i proměnné clony mezi hodnotami f/1.2 a f/4.0. Zbývá doplnit, že teleobjektiv bude snímač IMX557, který je již známý z Xperie 5 IV, avšak v jejím případě byl jen 12megapixelový.

Nové Xperie Pro-I Mark II bychom se mohli dočkat během listopadu, tedy přibližně rok po první generaci.