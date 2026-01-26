Vzpomínka na dávný Note 7? Samsungu zahořel aktuální model Galaxy S25+

Čas letí neúprosně kupředu a od velké aféry kolem takřka vybuchujících Samsungů Galaxy Note 7 brzy uplyne již 10 let. Pomyslné výročí, které Samsung určitě oslavovat nebude, se však připomnělo až nečekaně přesně. Jak informuje server Android Authority (viz androidauthority.com), v USA ve státě Indiana došlo ke vzplanutí současného Samsungu Galaxy S25+.
Vše mělo dle výpovědi zákazníka a následného šetření místních hasičů seběhnout v průběhu noci, kdy byl telefon umístěn na nabíječce. Byl použit originální nabíjecí adaptér i kabel, což značí, že zákazník postupoval zcela ideálně a nemělo by se nic stát. Incident zničil nejen samotný telefon, ale také částečně jisté vybavení bytu a kvůli vznikajícím zplodinám musela celá domácnost vyhledat lékařskou pomoc.
Zákazník uvedl, že po vyšetření případů předal veškerou dokumentaci společnosti Samsung. Ta mimo jiné obsahuje například lékařská vyšetření i závěry z vyšetřování hasičů, kteří došli k závěru, že za vzplanutím může baterie v těle telefonu.
K celé situaci se již vyjádřil i Samsung, který ve vlastním vyšetřování nejprve došel k závěru, že nelze s jistotou odhalit konkrétní příčinu tohoto problému se vzplanutím, aby vzápětí otočil a uvedl, že za vzplanutím jsou blíže nespecifikované vnější vlivy. S ohledem na veškeré důkazy, kdy telefon jen v noci ležel a nabíjel se, není jasné, co Samsung oněmi vnějšími vlivy může myslet. V každém případě však zástupci Samsungu se zákazníkem komunikují ve snaze vše vyřešit.
Samsung Galaxy S25+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh