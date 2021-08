Na 53 tisících stránkách Wikipedie se objevil hákový kříž

Vandalství je fenomén tak rozšířený, že ho už prakticky nevnímáme – tedy až do okamžiku, kdy někdo pomaluje Karlův most nebo jinou srovnatelnou památku. A jako by samotné poškození cizí věci nebylo vážné samo o sobě, mnozí vandalové si přitíží i obsahem sdělení. Třeba když se na fasádu rozhodnou namalovat hákový kříž.

Podobné nešvary samozřejmě nezmizí s přechodem do virtuálního prostoru. Jen narostou do nepředstavitelných rozměrů. V pondělí 16. srpna Wikipedii zaplavila vlna hákových křížů. Objevily se celkem na 53 tisících stránkách. Mezi nimi byla i hesla, jako je americký prezident Joe Biden, viceprezidentka Kamala Harrisová nebo kanadský premiér Justin Trudeau.

Wow - go to Wikipedia now! Looks like it's been hacked. pic.twitter.com/wVKCriERjD