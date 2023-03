Fotografie: Nothing

Společnost Nothing oficiálně oznámila, že v tomto měsíci představí nová bezdrátová sluchátka Nothing Ear (2). V tuto chvíli však není známo, co budou umět. Výrobce na oficiálních stránkách pouze zmiňuje, že se dočkáme ještě lepšího zvuku, zřejmě ve srovnání s první generací.

Brzy budeme každopádně moudřejší, neboť představení sluchátek proběhne již 22. března.