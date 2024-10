Powerbank Samsung 20 000mAh 45W

Energii sbalenou na cesty mají ve svých nabídkách i běžní výrobci mobilních telefonů, Samsung nevyjímaje. Jihokorejský výrobce na to jde navíc velice moderně. Platí to pro konstrukci, výbavu i rychlost nabíjení. Cena pak sice není nejnižší, ale rozhodně není nesmyslně přepálená. Vyplatí se o modelu s kapacitou 20 000 mAh uvažovat?

Mít v záloze dodatečný zdroj energie se může hodit. Powerbank je na trhu nepřeberné množství, Samsung má v nabídce například líbivý model se solidní kapacitou 20 000 mAh a hned třemi konektory. Zaujme i podporou rychlého nabíjení o výkonu 45 W. Když se pak podíváme na cenu, 1 300 Kč nezní vyloženě špatně.

Technické parametry Samsung Powerbank 20 000 mAh 45 W

Rozměry 152 × 76 × 25,5 mm Hmotnost 402 g Kapacita 20 000 mAh (3,7 V, 74 Wh) Materiál recyklovaný plast Barevné varianty světlá Zvýšená odolnost ne Vstup 3× USB-C (9V; 3 A) Výstup 3× USB-C Signalizace LED Cena cca 1 300 Kč

Obsah balení: jen nezbytnosti

V klasické papírové krabičce se nachází samotné powerbanka, nezbytné manuály a dále propojovací kabel na obou stranách zakončený USB-C. Zaujme jeho světle šedé zpracování ladící se samotnou powerbankou.

Líbilo se nám vše potřebné

Design a provedení: moderní a k přírodě citlivá

První seznámení s powerbankou od Samsungu přinese vcelku příjemné okamžiky. Materiálem je sice plast, ale opravdu decentně uhlazený, navíc recyklovaný, čímž se Samsung náležitě chlubí. Zaoblení powerbanky přispívá k neskutečně pohodlnému držení i přenášení. Dominantní barvou je šedá s drobnými neuspořádanými tečkami, které jsou pomyslným poznávacím znamením materiálu vzniklého z recyklovaných plastů.

Výrobce na tělo powerbanky umístil i nezbytná loga, avšak ve velice decentní formě. Jsou totiž vyražena přímo do těla. Týká se to nejen loga Samsung na zadní straně, ale i velké číslovky 20, která značí, že jde o model s kapacitou 20 000 mAh.

Veškeré důležitý prvky jsou na horní hraně. Jde o překvapivě moderní a svým způsobem odvážnou sestavu USB-C, které jsou zde tři. Chválíme za odpoutání od microUSB, naopak alespoň jedno USB-A by se rozhodně hodilo. Vedle konektorů je malé tlačítko pro zjištění kapacity powerbanky, která je signalizována bohužel jen čtveřicí diod.

Líbilo se nám vynikající zpracování těla

pohodlně se přenáší

Nelíbilo se nám chybí displej

Výkonnostní testy: rychlost především

Většina zájemců vybírá powerbanku dle informací o kapacitě v mAh. Mnohem důležitější však je kapacita ve Wh. Důvod je jednoduchý, různé napětí powerbanky může zapříčinit, že reálná kapacita bude ve výsledku nižší a naopak. Samsung udává 20 000 mAh, napětí 3,7 V a podstatná informace je, že zde máme kapacitu 74 Wh. Pro účely testování jsme zvolili Samsung Galaxy A34 s baterií o kapacitě 5 000 mAh (19,4 Wh). Mimochodem, identickou baterii používá třeba i Samsung Galaxy A54.

Zdánlivě by tak powerbanka sváděla k tomu, že testovaný telefon nabije klidně čtyřikrát. Alespoň dle údaje v mAh. Kapacita ve Wh už ale naznačuje, že tolikrát to nebude. K prostým hodnotám je navíc nezbytné připočíst i energetické ztráty a fakt, že telefon je během nabíjení zapnutý.

Již víme, že powerbanka má tři USB-C, které fungují jako výstupní i vstupní. Maximální výkon může být 45 W, avšak pouze v případě, že budete nabíjet jen jedno zařízení. Podporovány jsou standardy Super Fast Charge 2.0 a PD 3.0 PDO/PPS. Pokud budete nabíjet více zařízení současně, výkon samozřejmě poklesne. Při nabíjení dvou zařízení se má pohybovat kolem 20 W.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Powerbank Samsung 20 000 mAh 45 W 20 000 mAh (3,7 V) 74 Wh Samsung Galaxy A34 5 000 mAh 19,4 Wh

Před testováním výdrže jsme powerbanku dobili na plnou kapacitu. Telefon jsme měli po celou dobu zapnutý a test započal ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v tabulce níže.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 10 % 7 minut Nabití na 33 % 27 minut Nabití na 60 % 48 minut Nabití na 90 % 1 hodina a 16 minut Nabití na 100 % 1 hodina a 34 minut Zbývající kapacita powerbanky? 3 diody

Nabití proběhlo poměrně svižně, přibližně za hodinu a půl bylo nabito. Po úspěšném nabití svítily na powerbance tři diody. To dle výrobce značí kapacitu 40 až 70 %. V případě všech diod je kapacita 70 až 100 %, u dvou diod jde o 20 až 40 % a u jedné 5 až 20 %. Tak alespoň hovoří oficiální data Samsungu. Po prvním nabití se tak zdálo, že dva další cykly zvládne powerbanka hravě.

Testovací telefon jsme následně vybili na 1 % kapacity baterie, powerbanka mezitím nebyla nijak používána. Druhé kolo nabíjení pokračovalo velice podobně, co se týče rychlosti, a ke kompletnímu dobití tentokrát došlo za 1 hodinu a 33 minut. Po druhém kole svítily na powerbance dvě diody, což značilo, že i třetí cyklus nabíjení by měl být kompletní..

Samsung Galaxy A34 Nabití na 5 % 3 minuty Nabití na 20 % 13 minut Nabití na 35 % 29 minut Nabití na 60 % 47 minut Nabití na 90 % 1 hodina a 9 minuta Nabití na 100 % 1 hodina a 33 minut Zbývající kapacita powerbanky? 2 diody

I třetí nabíjecí cyklus proběhl úspěšně a powerbanka nabila celý mobil za 1 hodinu a 34 minut. Po tomto cyklu však na powerbance svítila již jen jedna dioda, navíc delší dobu. Značilo to tak spíše kapacitu maximálně kolem 15 %. Po přípravě čtvrtého cyklu už se mobil nabil jen na 29 %, tedy na necelou třetinu. Celkově jde však o velmi dobrý výkon.

Na závěr nás čekalo opětovné dobití powerbanky. Pokud máte dostatečně výkonný nabíjecí adaptér, zabere nabíjení zhruba 3,5 hodiny, což je opět velmi solidní.

Líbilo se nám tři vstupní/výstupní konektory

rychlé nabíjení

vysoká kapacita

Zhodnocení: komplexní příslušenství

Předem by někdo mohl namítnout, že u powerbanky Samsung se bude připlácet za značku a na kvalitu či funkce se příliš hledět nebude. To by však byla jen částečná pravda. Model Powerbank 20 000 mAh 45 W totiž zaujme hned několikrát. V prvé řadě povedeným designem s citem pro detaily, kdy je barevný odstín sladěn i s dodávaným kabelem. Podstatné však je, že kapacita je reálně opravdu vysoká a telefon dobijete hravě třikrát. Na jednu stranu je také skvělé, že má powerbanka tři USB-C, nicméně jedno USB-A bychom tu přeci jen ještě rádi viděli. Powerbanka navíc patří mezi ty, co umí mobil nabít rychleji, což je také plus. K dokonalosti nám chybí jen lepší indikace stavu kapacity powerbanky. Diody opravdu nejsou vítané, tím spíše u modelu za 1 300 Kč.

Foto: Michal Pavlíček