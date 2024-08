Jezdíte na delší výlety či potřebujete nabíjet více zařízení? Pak možná hledáte powerbanku s pořádnou kapacitou a 10 000 mAh vás nechává chladnými. Xtorm Essential umí zlákat dvojnásobnou kapacitou a přitom nadále příznivou cenou. Není-li pro vás nikterak důležitý vzhled, jeví se zajímavě.

Baterie mobilů jsou větší než před mnoha lety a ruku v ruce s tím je potřeba čas od času obměnit i powerbanku. Zatímco dříve bylo u powerbank standardem 10 000 mAh, dnes se jím stává spíše 20 000 mAh. A právě tu nabízí dnes testovaná powerbanka Xtorm Essential. Tahákem je však kromě kapacity i příznivá cena pod hranicí 500 Kč, kde se obvykle nachází powerbanky s poloviční kapacitou.

Technické parametry Powerbank Xtorm Essential 20 000 mAh

Rozměry 145 × 68 × 28 mm Hmotnost 519 g Kapacita 20 000 mAh (3,7 V, 74 Wh) Materiál plast Barevné varianty šedá Zvýšená odolnost ne Vstup 1× USB-C (5V; 3 A) Výstup 1× USB-A (5 V; 3 A), 1× USB-C (5 V; 3 A) Signalizace LED Cena cca 500 Kč

Obsah balení: základ

V prodejním balení naleznete samotnou powerbanku, nezbytné manuály a také bílý kabel zakončený na jedné straně USB-C a na druhé USB-A.

Líbilo se nám malé rozměry

Design a provedení: s cedulkou do boje

Vzhled powerbanky je poměrně originální, byť možná ne nejhezčí. Výrobce zvolil celoplastové tělo, které je robustní. Výsledkem je tloušťka 28 milimetrů, výška pak odpovídá dnešnímu průměrnému mobilu. Hmotnost se zastavila na 519 gramech, což je příznivé s přihlédnutím ke kapacitě. Některé modely s poloviční kapacitou totiž mnohdy atakují hranici 500 gramů.

Výrobce vsadil na světle šedý plast, což sice působí neotřele, ale výsledek nevypadá lákavě. Zatímco toto je ještě subjektivní, náchylnost na ulpívání nečistot je faktem. Jakýkoliv škrábanec bude na těle ihned vidět. Zpestřením je „cedulka“ vyčnívající z boku powerbanky, na které je logo výrobce.

Na těle powerbanky toho jinak příliš nenajdeme. Zřejmě v rámci úspor srazil výrobce počet konektorů téměř na minimum. Máme zde celkem dva, a to USB-A a USB-C. Oba fungují jako výstupní s výkonem 15 W. Vstupní je pak jen USB-C, kterým lze nabíjet opět 15 W. Dodejme, že powerbanku lze dobíjet a současně používat pro dobíjení, je tedy svým způsobem průchozí. Na horní straně powerbanky je malé žluté tlačítko, které po stisku rozsvítí jednotlivé délky signalizující úroveň nabití. K dispozici jsou jako tradičně čtyři dílky.

Líbilo se nám bytelná konstrukce

dokáže dobíjet i se nabíjet

příjemná hmotnost

Nelíbilo se nám obyčejný vzhled

Výkonnostní testy: nenechá vás ve štychu

Jak už víme, kapacita Xtorm Essential je 20 000 mAh, ale důležitější je jiný údaj, který hlásá kapacitu 74 Wh. Pro účely testování jsme zvolili Samsung Galaxy A34 s baterií o kapacitě 5 000 mAh (19,4 Wh). Mimochodem, identickou baterii používá třeba i Samsung Galaxy A54.

Právě na příkladu s konkrétním telefonem si lze ukázat, jak by bylo mylné zaměřit se pouze na kapacitu v mAh. Z té bychom totiž mohli usoudit, že powerbanka snadno nabije mobil čtyřikrát. Kapacita ve Wh už ale naznačuje, že ne. K prostým hodnotám je navíc nezbytné připočíst i energetické ztráty a fakt, že telefon je během nabíjení zapnutý.

Jak už víme, tato powerbanka má dva výstupní konektory, oba mají stejný výstupní výkon 15 W, avšak zvolili jsme USB-A, neboť právě takový kabel výrobce k powerbance přikládá.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Xtorm Essential 20 000 mAh 20 000 mAh (3,7 V) 74 Wh Samsung Galaxy A34 5 000 mAh 19,4 Wh

Powerbanku jsme pro účely testování nabili na maximum, což je indikováno tak, že během nabíjení svítí všechny čtyři diody současně. Telefon jsme měli po celou dobu zapnutý a test započal ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Podrobnější výsledky nabíjení a času můžete vidět v tabulce níže.

Samsung Galaxy A34 Nabití na 5 % 6 minut Nabití na 10 % 17 minut Nabití na 60 % 1 hodina a 49 minut Nabití na 75 % 2 hodiny a 16 minut Nabití na 85 % 2 hodiny a 37 minut Nabití na 100 % 3 hodiny a 7 minut Zbývající kapacita powerbanky? cca 70 % (3 svítící diody)

Výkon 15 W není nijak oslnivý a nabíjení je spíše pomalejší. Na 60 % to powerbanka stihne za 1 hodinu a 49 minut, přičemž v této chvíli klesá kapacita powerbanky natolik, že už je indikována jen třemi dílky. K úplnému nabití dojde za 3 hodiny a 7 minut a na powerbance nadále svítí tři dílky, což je samozřejmě dobrá zpráva.

Telefon jsme opět vybili na 1 % a opětovně připojili k powerbance, která mezitím nebyla dobíjena ani nijak používána. Při 1 % svítily na powerbance tři diody. Během druhého kola nabití došlo k prolomení hranice další diody při 25 % nabitého telefonu. V danou chvíli už na powerbance svítily pouze dvě diody. Každopádně i druhé kolo nabíjení doběhlo zdárně do cíle a 100 % telefon dosáhl po 3 hodinách 10 minutách. Právě někde v rozmezí posledních 20 % při nabíjení klesla kapacita powerbanky na jedinou diodu.

2. kolo nabíjení

Samsung Galaxy A34 Nabití na 10 % 17 minut Nabití na 25 % 40 minut minut Nabití na 60 % 1 hodina a 55 minut Nabití na 85 % 2 hodiny a 41 minut Nabití na 100 % 3 hodiny a 10 minut Zbývající kapacita powerbanky? cca 30 % (1 svítící dioda)

Nastal čas telefon opět zcela vybít, respektive na 1 %. Před 3. kolem nabíjením bylo zřejmé, že jej už nedokončíme, neboť na powerbance svítila pouze jedna dioda. To se později ukázalo jako pravdivý odhad. Telefon se napotřetí dobil pouze na 43 % a v daný moment powerbanka zahlásila kompletní vybití. Když tedy vše lehce zaokrouhlíme, vybraný telefon touto powerbankou nabijete přibližně 2,5krát. Ve výsledku to není nic extra, neboť slušné powerbanky s kapacitou 10 000 mAh telefon dobijí 1,5krát, zde jsme tak očekávali zhruba dvojnásobné hodnoty.

3. kolo nabíjení

Samsung Galaxy A34 Nabití na 10 % 18 minut Nabití na 25 % 42 minut minut Nabití na 43 % 1 hodina a 27 minut Zbývající kapacita powerbanky? 0 %

S čím je následně nutné počítat, to je velice zdlouhavé opětovné dobití celé powerbanky. Nabíjí se skrze USB-C maximálně 15 W. Nabití zabralo přibližně 8,5 hodiny. Připomeňme však možnost dobíjet powerbanku a současně už její energii předávat do dalšího zařízení, někdy se to může hodit.

Líbilo se nám možnost dobíjet mobil a současně i powerbanku

Nelíbilo se nám jen dva konektory

výsledná kapacita mohla být přeci jen lepší

zdlouhavé dobíjení powerbanky

Zhodnocení: když jde hlavně o kapacitu

Xtorm Essential sice na první pohled neuchvátí, avšak ve výsledku jde o velmi zajímavou volbu pro všechny, kteří hledí primárně na kapacitu. A ruku na srdce, o tu jde v případě záložního zdroje energie především. Naše testování sice ukázalo, že reálná kapacita 74 Wh udávaná výrobcem je patrně lehce nadsazená, i tak dnešní průměrný mobil dobijete 2,5krát, což je velmi solidní, v praxi tak můžete mít přísun energie na prodloužený víkend i v místech, kde jinak nemáte přístup k zásuvce. Když ke všemu připočteme vynikající pořizovací cenu, která klesla pod hranici 500 Kč, máme zde jasného adepta z kategorie „hodně energie za málo peněz“.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz