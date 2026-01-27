Olympijské hry jsou za rohem. Samsung připravil speciální edici Galaxy Z Flip7

Přípravy na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo 2026 nabírají na obrátkách a Samsung u této příležitosti odhalil speciální novinku, která se stane neodmyslitelnou součástí výbavy všech účastníků. Jihokorejský výrobce je tradičním partnerem olympijských her a letos připravil speciální edici skládacího modelu Galaxy Z Flip 7. Přibližně 3 800 sportovců z celého světa obdrží tento exkluzivní ohebný model, který byl navržen tak, aby jim usnadnil komunikaci s blízkými i dokumentaci životních úspěchů přímo z centra dění.
Vizuální stránka telefonu vzdává hold hostitelské Itálii. Elegantní azurově modrý odstín, který je pro italské národní týmy typický, vkusně doplňují zlaté akcenty na rámu a kolem objektivů fotoaparátů. Každý kus je navíc opatřen olympijskými a paralympijskými symboly a doplněn o magnetické pouzdro.
Kromě estetiky se však Samsung zaměřil i na praktickou stránku věci. Sportovci získají přístup k neomezeným datům díky 100GB eSIM kartě a budou moci využívat specializované aplikace pro trénink i orientaci v olympijských vesnicích. Pokračovat bude také oblíbený trend Victory Selfi“, kdy si medailisté mohou pořídit snímek přímo na stupních vítězů, čímž fanouškům zprostředkují unikátní pohled na emoce ziskem cenného kovu. Samsung tímto krokem opět potvrzuje svou roli klíčového partnera, který se snaží olympiádu posunout do digitální éry a propojit sportovce s jejich fanoušky v důležitých okamžicích.
Samsung sportovcům tradičně nabízí speciální edice svých nejvybavenějších telefonů. Letos padla volba logicky na Galaxy Z Flip7, který reprezentuje ohebné mobily a současně možná dobře posloužil i jako zástup lehce opožděné řady Galaxy S26, která se zřejmě představí až po skončení olympijských her.
Samsung Galaxy Z Flip7
|Rozměry
|85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2500,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh