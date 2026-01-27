mobilenet.cz na sociálních sítích

Olympijské hry jsou za rohem. Samsung připravil speciální edici Galaxy Z Flip7

Michal Pavlíček
Olympijské hry jsou za rohem. Samsung připravil speciální edici Galaxy Z Flip7
Fotografie: Samsung
  • Speciální edice mobilu má pozměněný vzhled a aplikace navíc
  • Sportovci obdrží i 100GB eSIM kartu

Přípravy na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo 2026 nabírají na obrátkách a Samsung u této příležitosti odhalil speciální novinku, která se stane neodmyslitelnou součástí výbavy všech účastníků. Jihokorejský výrobce je tradičním partnerem olympijských her a letos připravil speciální edici skládacího modelu Galaxy Z Flip 7. Přibližně 3 800 sportovců z celého světa obdrží tento exkluzivní ohebný model, který byl navržen tak, aby jim usnadnil komunikaci s blízkými i dokumentaci životních úspěchů přímo z centra dění.

Samsung Galaxy Z Flip7

Vizuální stránka telefonu vzdává hold hostitelské Itálii. Elegantní azurově modrý odstín, který je pro italské národní týmy typický, vkusně doplňují zlaté akcenty na rámu a kolem objektivů fotoaparátů. Každý kus je navíc opatřen olympijskými a paralympijskými symboly a doplněn o magnetické pouzdro.

Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Na celou obrazovku

Kromě estetiky se však Samsung zaměřil i na praktickou stránku věci. Sportovci získají přístup k neomezeným datům díky 100GB eSIM kartě a budou moci využívat specializované aplikace pro trénink i orientaci v olympijských vesnicích. Pokračovat bude také oblíbený trend Victory Selfi“, kdy si medailisté mohou pořídit snímek přímo na stupních vítězů, čímž fanouškům zprostředkují unikátní pohled na emoce ziskem cenného kovu. Samsung tímto krokem opět potvrzuje svou roli klíčového partnera, který se snaží olympiádu posunout do digitální éry a propojit sportovce s jejich fanoušky v důležitých okamžicích.

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung sportovcům tradičně nabízí speciální edice svých nejvybavenějších telefonů. Letos padla volba logicky na Galaxy Z Flip7, který reprezentuje ohebné mobily a současně možná dobře posloužil i jako zástup lehce opožděné řady Galaxy S26, která se zřejmě představí až po skončení olympijských her.

Samsung Galaxy Z Flip7Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Z Flip7

Rozměry85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2500,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GBne
Akumulátor4 300 mAh
tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze