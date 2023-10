Alternativa funkce „Double Tap“ z Watch 9 existuje už roky, znáte ji?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Ruku na srdce, inovace Apple Watch 9 a Watch Ultra 2 jsou letos spíše malé, To, že to letos nebude velká sláva, prozradila už samotná prezentace, kde se Apple chlubil funkcí „Dvojitého klepnutí prsty“, v originále Double Tap. I přestože nová funkce je prezentovaná právě až s Watch 9 a Ultra 2 a dorazila v rámci systému watchOS 10.1, alternativa existuje již dlouhé roky a já musím poznamenat, že funguje velmi dobře i na dva roky starých Apple Watch 7.

Hned na úvod je dobré poznamenat, že některé funkce budou opravdu přiřčeny jen Apple Watch 9 a Apple Watch Ultra 2, protože novinka využívá vylepšeného procesoru S9 SiP, který lépe reaguje na data z akcelerometru, gyroskopu a také senzoru tepové frekvence. Ovšem už Apple Watch 3 zpřístupnily nástroj AssistiveTouch, ve kterém nechybí možnost ovládat některé funkce pomocí klepnutí prsty o sebe.

Jak aktivovat funkci AssistiveTouch na Apple Watch 3 a novějších?

v Apple Watch se přesuňte do Nastavení

zvolte možnost Zpřístupnění > AssistiveTouch a následně aktivujte volbu AssistiveTouch

klepněte na možnost Gesta rukou a zapněte tuto možnost pomocí přepínače

můžete také otevřít aplikaci Apple Watch na iPhonu > klepnout na Moje hodinky > Zpřístupnění > AssistiveTouch a pak zapnout volbu AssistiveTouch.

A co můžete díky AssistiveTouch ovládat?

spojení prstů: pohyb vpřed

dvojí spojení prstů: zpět

sevření pěsti: klepnutí

dvojí sevření pěsti: zobrazení nabídky akcí

Skrze možnost Přizpůsobení gest si můžete nastavit i to, co se po aktivaci daného gesta stane, tedy pokud vám nevyhovují přednastavené situace. Osobně jsem zvyklý posledních několik let pomocí AssistiveTouch platit skrze Apple Pay. Jednoduše jsem si nastavil gesto sevření pěsti pro aktivaci Apple Pay a dvojité klepnutí prstů pro potvrzení výběru karty. Následně již stačí přiložit hodinky k terminálu a je hotovo. Jen pozor, aby vám Apple Pay pomocí gest fungovalo, musíte v nastavení AssistiveTouch ještě zapnout možnost Potvrdit pomocí AssistiveTouch, která zastoupí potvrzení a zadání číselného kódu.

Mnoho uživatelů nemá o AssistiveTouch žádné tušení, přesto nejde o přímou konkurenci nové funkce z Apple Watch 9. Apple Watch Series 8 a starší je totiž pro správnou funkčnost nutné vybavit páskem, který je poměrně těsně utažený, jinak Apple Watch gesta nemusí správně rozpoznat. U Apple Watch 9 je tento problém vyřešen díky novému procesoru, citlivosti akcelerometru a gyroskopu.