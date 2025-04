Nepotřebujete 5G? Nové Vivo V50 Lite 4G vás osloví dlouhou výdrží

Fotografie: Vivo

Do střední třídy v případě českého trhu Vivo poslalo hned dvě takřka identické novinky, které se i skoro stejně jmenují. Kromě modelu V50 Lite 5G jde totiž ještě o V50 Lite 4G. Jak naznačují názvy, hlavní rozdíl spočívá v konektivitě. Nejde však o jedinou odlišnost mezi těmito dvěma modely.

Vzhledově se nic v podstatě nemění a máme zde elegantní telefon s mírně zvýšenou odolností dle stupně krytí IP65. Čelní straně dominuje 6,77" AMOLED displej s možností 60Hz, 90Hz, nebo 120Hz obnovovací frekvence. O výkon se stará procesor Snapdragon 685, což je další rozdíl mezi výše zmíněnými modely. Zde výrobce nasadil starší typ od Qualcommu, který právě ještě nezvládá sítě 5G. Spjat s 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Dostalo se na nejnovější Android 15 s nadstavbou Funtouch OS 15, přičemž výrobce slibuje 5 let softwarové podpory.

Zajímavě působí modul s fotoaparáty a přisvětlením Aura Light na zadní straně. To dokáže svítit různou teplotou, od bílé až po červenou a pomáhá především při portrétních snímcích. Hlavní snímač Sony IMX882 s 50 megapixely je doplněn jen 2megapixelovým portrétním objektivem, namísto 8megapixelového ultraširokoúhlého objektivu.

Velkým lákadlem novinky by měla být baterie. Typově jde sice o standardní typ Li-Ion, avšak kapacita 6 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná. Vivo navíc udává, že by kapacita po 5 letech používání neměla klesnout pod 80 %. Podporováno je 90W nabíjení, které celý telefon nabije za 52,5 minuty. Do 50 % to pak stihne za 23 minut.

Nové Vivo V50 Lite 4G se již prodává na českém trhu, a to za 6 299 Kč. Až do 13. dubna však lze u vybraných prodejců získat slevu 500 Kč a cenu tak srazit na 5 799 Kč. Do stejného data je pak k telefonu nabízena i 90W nabíječka jako dárek.