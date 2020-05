Mezigenerační fotosouboj: Huawei P40 vs. Huawei P30

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Huawei se svými řadami P a Mate v posledních letech patří mezi mobilní „foto-smetánku“. Ačkoliv nejlepší výkony podávají tradičně varianty s přídomkem Pro, zahanbit se nenechají ani řekněme „klasické modely“. V letošním roce jde logicky o Huawei P40, loni to byl Huawei P30. Oba se mohou pochlubit třemi zadními fotoaparáty. Sestava je to ryze klasická a naším pohledem vždy vítaná. Hlavní fotoaparát je doplněn ultraširokoúhlým objektivem a také teleobjektivem s možností trojnásobného bezztrátového zoomu.

Hlavní snímač

Huawei P40 Huawei P30 Světelnost objektivu f/1.9 f/1.8 Velikost snímače 1/1,28" 1/1,7" Ohnisková délka 23 mm 27 mm Rozlišení 50 Mpx 40 Mpx Ostření a stabilizace PDAF, OIS PDAF

Ultraširokoúhlý objektiv

Huawei P40 Huawei P30 Světelnost objektivu f/2.2 f/2.2 Ohnisková délka 17 mm 17 mm Rozlišení 16 Mpx 16 Mpx Ostření a stabilizace AF PDAF

Teleobjektiv

Huawei P40 Huawei P30 Světelnost objektivu f/2.4 f/2.4 Ohnisková délka 80 mm 80 mm Rozlišení 8 Mpx 8 Mpx bezztrátové přiblížení 3× 3× Ostření a stabilizace PDAF, OIS PDAF, OIS

Mírné odlišnosti, viz tabulka výše, však přeci jen najdeme. Huawei P40 má u hlavního fotoaparátu vyšší rozlišení a navrch optickou stabilizaci obrazu. Pro účely testu jsme však s oběma telefony pořizovali fotografie v automatickém režimu, což znamená, že docházelo ke skládání čtyř snímků do jednoho. V praxi to znamená, že Huawei P40 fotí v přibližně 12,5megapixelovém rozlišení, zatímco Huawei P30 v 10megapixelovém. U dalších fotoaparátů už tyto odlišnosti hledat nemusíme, neboť k parametrovým změnám mezigeneračně nedošlo.

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Huawei P40, druhý pak Huawei P30 (posuvník umístěn vlevo).