Nenároční uživatelé, zbystřete: nový Honor 400 Smart láká velkou baterií

Nižší střední třída bude mít v případě českého trhu nového zástupce v podobě Honoru 400 Smart. Plastový telefon se dokáže pochlubit poměrně překvapivou zvýšenou odolností. V prvé řadě má stupeň krytí IP54, kdy byl telefon testován ponořením do půl metru pod vodou na 1 minutu. Dále nabízí certifikaci odolnosti proti pádu a nárazu SGS Premium Performance 1 . Ta zajišťuje spolehlivou ochranu proti pádu z výšky až 2 metrů.
Čelní straně dominuje 6,77" IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, ale bohužel zbytečně nízkým HD+ rozlišením. Výkon obstarává procesor Snapdragon 6s Gen 3 a bohužel jen 4GB operační paměť. Interní paměť pak pojme standardních 128 GB dat. Kaňkou na kráse je nasazení starého Androidu 15 s nadstavbou Magic OS 9.0. Hlavní fotoaparát disponuje 50megapixelovým rozlišením, který je ale doplněn už jen 2megapixelovým portrétním objektivem.
Hlavním trumfem nového Honoru 400 Smart bude i Li-Ion baterie a doufejme, že i výdrž. Novinka se pyšní kapacitou 6 500 mAh, což je jednoznačný nadprůměr. Třídenní výdrž při běžném používání by nemusela být nereálná. Opětovné dobití chvilku zabere, a to i přes podporovaný 33W drátový výkon.
Nový Honor 400 Smart se na českém trhu začne prodávat během září, a to v černém a stříbrném barevném provedení. Cena je stanovena na 4 990 Kč.
Technické parametry Honor 400 SmartKompletní specifikace
|Konstrukce
|166,9 × 76,8 × 8,2 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,77" (1 610 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025, 4 990 Kč
