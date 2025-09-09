mobilenet.cz na sociálních sítích

Nenároční uživatelé, zbystřete: nový Honor 400 Smart láká velkou baterií

Michal Pavlíček
3
Nenároční uživatelé, zbystřete: nový Honor 400 Smart láká velkou baterií
Fotografie: Honor
  • Novinka disponuje 120Hz displejem či baterií s kapacitou 6 500 mAh
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 6s Gen 3
  • Na českém trhu se začne prodávat za 4 990 Kč

Nižší střední třída bude mít v případě českého trhu nového zástupce v podobě Honoru 400 Smart. Plastový telefon se dokáže pochlubit poměrně překvapivou zvýšenou odolností. V prvé řadě má stupeň krytí IP54, kdy byl telefon testován ponořením do půl metru pod vodou na 1 minutu. Dále nabízí certifikaci odolnosti proti pádu a nárazu SGS Premium Performance 1 . Ta zajišťuje spolehlivou ochranu proti pádu z výšky až 2 metrů.

Honor 400 Smart

Čelní straně dominuje 6,77" IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, ale bohužel zbytečně nízkým HD+ rozlišením. Výkon obstarává procesor Snapdragon 6s Gen 3 a bohužel jen 4GB operační paměť. Interní paměť pak pojme standardních 128 GB dat. Kaňkou na kráse je nasazení starého Androidu 15 s nadstavbou Magic OS 9.0. Hlavní fotoaparát disponuje 50megapixelovým rozlišením, který je ale doplněn už jen 2megapixelovým portrétním objektivem.

Recenze Honor 400 Lite – Inspirován „Jablkem“
Přečtěte si také

Recenze Honor 400 Lite – Inspirován „Jablkem“

Hlavním trumfem nového Honoru 400 Smart bude i Li-Ion baterie a doufejme, že i výdrž. Novinka se pyšní kapacitou 6 500 mAh, což je jednoznačný nadprůměr. Třídenní výdrž při běžném používání by nemusela být nereálná. Opětovné dobití chvilku zabere, a to i přes podporovaný 33W drátový výkon.

Nový Honor 400 Smart se na českém trhu začne prodávat během září, a to v černém a stříbrném barevném provedení. Cena je stanovena na 4 990 Kč.

Technické parametry Honor 400 Smart

Kompletní specifikace
Konstrukce166,9 × 76,8 × 8,2 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 6,77" (1 610 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
ChipsetQualcomm Snapdragon 6s Gen 3,
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostzáří 2025, 4 990 Kč
tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Ty 4GB RAM sou opravdu "Smart".
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze