Powerbanka pro nejnáročnější. 165W novinka od Xiaomi dobije mobil za pár minut

Fotografie: Xiaomi

Rychlé nabíjení je dnes takřka běžnou součástí mnoha mobilních telefonů a kdo si na něj jednou zvykne, málokdy se chce vracet zpět. K rychlejšímu nabíjení směřují také powerbanky a jednu z vůbec nejrychlejších globálně představilo Xiaomi. Jde o se o model s podporou 165W nabíjení, avšak jedno zařízení je možné nabíjet maximálně 120W výkonem skrze kabel, který je pevně spjat se samotnou powerbankou. Přímo na těle je i praktický displej, který v procentech ukazuje zbývající kapacitu.

Maximálního výše zmíněného výkonu lze docílit využitím obou USB-C výstupů a dosáhnout kombinovaně 165W výkonu. Výrobce udává, že například nově představené Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ touto powerbankou nabijete za pouhých 23 minut, neboť podporuje 120W výkon.

Kromě rychlého nabití telefonu se velmi rychle dokáže nabít i samotná powerbanka. Podporován je výkon 90 W, díky kterému se powerbanka na 75 % nabije za 15 minut a k úplnému nabití potřebuje pouze 35 minut. Samotné zařízení je příjemně kompaktní a s hmotností 318 gramů vhodné i pro účely cestování. Jen je nutné počítat jen se standardní kapacitou 10 000 mAh, která značí, že telefon nabijete do 100 % jednou, podruhé už to kompletní nebude. S ohledem na rychlé dobití powerbanky to však tolik vadit nemusí.

Cena je na evropském trhu stanovena na 49,9 eur, což je v přepočtu necelých 1 300 Kč.