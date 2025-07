Nejvybavenější Moto? Motorola představila Moto G96 s rychlým nabíjením

Fotografie: Motorola

Do střední třída zamířila novinka Motorola Moto G96, o které výrobce informuje skrze oficiální stránky (viz motorola.in). Spíše větší zařízení láká na pastelové barevné varianty a označením jde o vůbec nejvýše postavený kousek z řady Moto. Zaujme třeba veganská kůže na zadní straně a dostalo se i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68. Dominantou je 6,67" pOLED displej s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Velmi dobře to vypadá s čitelností, neboť výrobce slibuje maximální jas až 1 600 nitů.

Výkon obstará Snapdragon 7s Gen 2 a 8GB RAM. V tomto ohledu by někdo mohl čekat přeci jen více, zejména co se týče operační paměti. Ohledně úložného prostoru je možné volit mezi 128 GB a 256 GB. Prostředí obstarává Android 15, ale bohužel výrobce slibuje jen 1 hlavní aktualizaci a 3 roky bezpečnostních záplat.

Na zádech telefonu jsou jen dva fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač je vybaven optickou stabilizací obrazu, díky čemuž lze očekávat vyvážené výsledky takřka za všech světlených podmínek. Naopak sekundární ultraširokoúhlý objektiv se šířkou záběru 118,6° již tolik parády neudělá. Má jen 8 megapixelů. Na druhou stranu ale disponuje automatickým ostřením.

Zaujmou stereo reproduktory nebo 5G. Dostalo se i na FM rádio či Bluetooth 5.2. Naopak NFC chybí. Baterie má vcelku běžnou kapacitu 5 500 mAh a podporuje 33W drátové nabíjení.

Nová Motorola Moto G96 míří nejprve na indický trh. Zda se ji dočkáme i na dalších trzích, není v tuto chvíli jasné. Cena je aktuálně v přepočtu stanovena na zhruba 5,5 tisíc korun i s daní v případě 128GB varianty.