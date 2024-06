Vyzkoušeli jsme si iPadOS 18: přebírá novinky z iOS 18, ale přidává i něco navíc

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci jsme krátce po oficiálním představení iPadOS 18 nainstalovali beta verzi systému a začali jej testovat. I když instalaci beta verze iPadOS (ani iOS a macOS) nemůžeme doporučit kvůli množství menších či větších chyb, ukazuje většinu novinek, na které se všichni mohou těšit už tento podzim.

Personalizujte, než to zakážou!

Že někdy Apple umožní přizpůsobit si domovskou obrazovku a Ovládací centrum, to jsem nevěřil, doba se ale mění a s příchodem iOS 18 a iPadOS 18 to možné je. Možnosti jsou zatím poměrně omezené, ale na poměry Applu dost „divoké“. Pro úpravu domovské obrazovky stačí podržet prst na volném prostoru na obrazovce s aplikacemi, vlevo nahoře se poté objeví možnost „Upravit“, kde je kromě „Přidat widget“ nově i „Přizpůsobit“.

Celé prostředí můžete na jedno kliknutí zatemnit (symbol sluníčka), případně nastavit tmavé zobrazení, které však přebarví pouze nativní aplikace od Applu, ne ty třetích stran. To je samozřejmě pouze dočasné omezení, než vývojáři upraví aplikace. Zajímavá je i možnost „Tónované“, kdy si můžete pomocí dvou posuvníků nastavit prakticky libovolnou barvu z palety, kterou se obarví všechny světlé části ikon aplikací, dokonce i ty třetích stran. Funguje to jako takový zabarvený brýlový filtr a rozhodně nejde říci, že by ikony vypadaly v každé barvě hezky, osobně se mi tato možnost (zatím) příliš nezamlouvá, avšak lze očekávat, že s dalšími aktualizacemi se dočkáme vylepšení. Pokud se vám nelíbí popisky aplikací, i ty můžete snadno odstranit, stačí kliknout na možnost „Velký“.

Personalizovat si můžete i Ovládací centrum. To se nově skládá z několika palet, přičemž první je vždy seznam oblíbených položek, který lze nejen editovat, ale také různě přeskládávat. Změnit můžete pozici prakticky libovolného přepínače či ovládacího prvku, některé prvky se však dají přesunout pouze v sadě, i tak může výsledek připomínat jazykový model „Metro“ z Windows.

Kromě barev a Ovládacího centra můžete přizpůsobit i rozestavění samotných ikon. Dříve platilo, že se aplikace rovnaly za sebe a nešlo je libovolně umístit do volného prostoru, ovšem i toto už Apple umožňuje, aplikaci si tak můžete dát klidně doprostřed prázdné obrazovky, je to zkrátka na vás.

Zamknout a skrýt? Není problém!

Oceňuji i novinku v podobě možnosti rychlého uzamčení aplikace. Ano, už dříve existovala možnost učinit tak skrze aplikaci Zkratky, nově však můžete aplikaci uzamknout jednoduše tak, že na ní podržíte prst a vyberete možnost „Require Face ID“. Pokud tuto možnost vyberete, při každém otevření aplikace si vás ověří Face ID, jež zkontroluje, že máte právo aplikaci využívat. Tímto způsobem lze uzamknout většinu aplikací, až na výjimky, například Nastavení a Kontakty prozatím uzamknout nejdou.

A skrytí aplikace? Ano, i to je nově možné. Opět se k této možnosti dostanete skrze tlačítko „Require Face ID“, avšak namísto „Require Face ID“ zvolíte volbu „Hide and Require Face ID“. Aplikace zmizí z hlavní plochy i Knihovny aplikací, přestanou z ní chodit notifikace a nelze ji ani vyhledat. Samozřejmě ale nezmizí zcela, najdete ji v záložce „Skryté“ v Knihovně aplikací, ovšem bez náhledu, takže se složka jeví jako prázdná, než proběhne autorizace skrze Face ID.

Parádní kalkulačka, tedy Kalkulačka

Velký poprask vzbudila i nová aplikace Kalkulačka (prozatím nelokalizovaná, tedy Calculator). Po jejím otevření se objeví zvětšená kalkulačka z iPhonu, ovšem snadno ji přepnete ze Základního zobrazení na Vědecké zobrazení, případně Matematické poznámky. A u těch se zastavíme. iPad vám totiž nově umožní zapisovat příklady skrze Apple Pencil, přičemž výsledky dodá okamžitě poté, co nakreslíte symbol „=“. Pokud potřebujete příklad přepracovat, v reálném čase se změní i výsledek.

Stejně to funguje i ve spolupráci se zobrazením grafů rovnic. Zajímavostí je, že pokud napíšete nesprávné číslo (například 10 namísto 100), nemusíte číslo mazat a přepisovat, stačí na něj „klepnout“, přičemž se zobrazí jezdec, kterým můžete číslo upravit. Pokud nezbývá místo, iPadOS 18 automaticky přepracuje prostor tak, aby se nové číslo vešlo. Apple navíc napodobí vaše písmo, takže i výsledek vypadá, jako byste jej zapsali vy. Drobnost, ale neuvěřitelně efektní.

Smart Script

Velmi zajímavě vypadá i Smart Script, který bude asistovat při ručně psaných poznámkách, jde tedy o funkci čistě pro iPady ve spojení s Apple Pencil (a dalšími tužkami výrobců třetích stran). Reálně bude fungovat tak, že ručně psaný text bude speciální algoritmus upravovat tak, aby text vypadal čistěji, zarovnaněji, zkrátka estetičtěji. Stále půjde o váš rukopis, ale se zásahem Applu. Mírné vylepšování už nějakou dobu funguje, ovšem Smart Script má být mnohem propracovanější. Bohužel, čeština prozatím není a nebude podporována, v nabídce je angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština a španělština. Navíc funkci nebudou podporovat všechny iPady (podporované: iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9, 5. generace a novější, iPad Pro 11 (3. generace a novější), iPad Air (M2), iPad Air 10,9" (4. generace a novější), iPad (10. generace) a iPad mini (6. generace).

Apple Intelligence na podzim, ale ne pro vás

Alfou a omegou nového iPadOS 18, iOS 18 a macOS Sequoia má být zakomponování umělé inteligence, která pomůže při mnoha věcech denní potřeby. Apple Intelligence pomůže přeformulovat e-mail, dokáže vytvořit emotikon dle vlastních preferencí („Genmoji“), zvládne „vytáhnout“ důležité informace z textu, upravit obrázek, zkrátka vše, co od umělé inteligence očekáváte. Zajímavé je, že se Apple dohodl i na spolupráci s OpenAI, což vyvolalo poměrně silné emoce, například i u Elona Muska.

V aktuální betě se s Apple Intelligence prozatím příliš nepočítá, sám Apple na svých stránkách říká, že beta Apple Intelligence bude (pro některé) dostupná až na podzim, postupně bude pronikat více a více a lze přitom očekávat, že každý rok v rámci WWDC přinese další a další novinky. Apple neměl s nasazením vlastní AI příliš na výběr, mnoho konkurenčních řešení je již velmi daleko, a tak vlastně spolupráce s OpenAI dává velký smysl, prozatím chybějící funkce může právě OpenAI s ChatGPT suplovat.

Jak se dalo očekávat, Apple Intelligence nebude od startu operovat s češtinou, což je velká škoda. Navíc dost pravděpodobně se nedočkají ani další uživatelé z EU. Kvůli zákonu o digitálních trzích (DMA) to totiž vypadá, že Apple Intelligence nebude v EU dostupná letos vůbec. Týkat se to bude i funkce zrcadlení displeje iPhonu na macOS a vylepšeného SharePlay.

Další drobnosti

Novinek je v systému samozřejmě mnohem více, někdo ocení například možnost nastavení času a data pro odeslání zprávy skrze nativní aplikaci Zprávy. Po této funkci mnozí volali již dlouhé roky, Apple se tak nakonec smiloval. Apple však nově umožní iMessages doplnit formátováním textu, včetně různých animací textu, což vypadá efektně, navíc to může vhodně podtrhnout vyjádření textu. Potěší také, že do aplikace Domácnost půjde nově přidat i chytrý robotický vysavač, i tato funkce chyběla dlouhá léta.