Nejnovější aktualizace iOS 16.6.1 vás ochrání před spywarem Pegasus

Ačkoliv je zabezpečení iPhonů a dalších produktů značky Apple považováno za jedno z nejlepších, existují stále i čím dál tím sofistikovanější způsoby, jak jej prolomit. V případě iPhonů se proslavil konkrétně spyware Pegasus vyvinutý izraelskou společností, který je využívaný vládami různých států ke špehování politiků, aktivistů apod. Možnost, respektive slabinu, jak se dostat k veškerým datům v iPhonu, přitom obsahuje i operační systém iOS 16.6.

Spyware Pegasus funguje na bázi zero-day a zero-click, což znamená, že majitel napadaného telefonu nemusí učinit žádný krok, přesto se vetřelec dostane do jeho zařízení. K tomu je podle všeho využíváno SDK PassKit, pomocí něhož vývojáři integrují Apple Pay do různých aplikací.

