Sbohem mini, Apple zřejmě ukončí prodej nejmenšího iPhonu

Příznivcům kompaktních smartphonů jistě nebude neznámý iPhone mini, jehož první generace s označením iPhone 12 mini byla ve své době nejlehčím 5G smartphonem na světě. Také iPhone 13 mini si zachoval extrémně kompaktní rozměry 131,5 × 64,2 × 7,7 mm a velmi nízkou hmotnost pouhých 141 gramů. Podle Applu však, jakkoliv byl tento miniaturní iPhone zajímavý a sklízel veskrze pozitivní recenze, u zákazníků příliš velký úspěch neměl. U nadcházející (současné) generace iPhonů jej tak nahradil iPhone 14 Plus, který je naopak téměř stejně velký jako iPhone 14 Pro Max, i když lehčí.

Latest tidbits from retail:

- Low/no stock of Watch Ultras, watch bands, leather cases, MagSafe wallets, iPhone 12, 13 minis, Pro phones

- Merchandise reset on evening of Sept. 12 with manager call set for after event. Uncharacteristic for event days

- Plan to push USB-C bricks